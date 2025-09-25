Ushuaia celebra la segunda edición del Festival “Flores y Lápices”

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación y la Coordinación de Juventudes, junto a la Unión de Estudiantes Secundarios, llevará adelante la segunda edición del Festival “Flores y Lápices”. La cita será este sábado 27 de septiembre, desde las 18 horas, en el CEPLA “El Palomar”.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, incluirá presentaciones artísticas de grupos locales, sorteos con premios, una hora de cine con materiales audiovisuales y la pintada de carteles como espacio creativo y participativo.

“Este festival nació con el interés de fortalecer y acompañar la expresión cultural de las juventudes, generando un espacio abierto a toda la comunidad para celebrar la primavera y el Día del Estudiante”, destacó Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación.

En la misma línea, Agustín Monzón, coordinador de Juventudes, subrayó: “No es solo una celebración, es también un tiempo de memoria y compromiso donde recordamos la Noche de los Lápices y reafirmamos los derechos estudiantiles conquistados con organización y lucha. Hoy, con la Unión de Estudiantes Secundarios como protagonista, volvemos a poner en valor que las juventudes tengan voz propia y sean parte activa de la vida democrática de nuestra ciudad”.

Quienes quieran conocer más sobre la propuesta pueden seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.