Ushuaia celebra la segunda edición del Festival “Flores y Lápices”

Este sábado 27 de septiembre, a las 18 horas en el CEPLA “El Palomar”, habrá música, cine, arte y actividades gratuitas para toda la comunidad.

Ushuaia25/09/2025ShelknamsurShelknamsur
festival_flores_y_lapices
Copiar Código AMP

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación y la Coordinación de Juventudes, junto a la Unión de Estudiantes Secundarios, llevará adelante la segunda edición del Festival “Flores y Lápices”. La cita será este sábado 27 de septiembre, desde las 18 horas, en el CEPLA “El Palomar”.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, incluirá presentaciones artísticas de grupos locales, sorteos con premios, una hora de cine con materiales audiovisuales y la pintada de carteles como espacio creativo y participativo.

“Este festival nació con el interés de fortalecer y acompañar la expresión cultural de las juventudes, generando un espacio abierto a toda la comunidad para celebrar la primavera y el Día del Estudiante”, destacó Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación.

En la misma línea, Agustín Monzón, coordinador de Juventudes, subrayó: “No es solo una celebración, es también un tiempo de memoria y compromiso donde recordamos la Noche de los Lápices y reafirmamos los derechos estudiantiles conquistados con organización y lucha. Hoy, con la Unión de Estudiantes Secundarios como protagonista, volvemos a poner en valor que las juventudes tengan voz propia y sean parte activa de la vida democrática de nuestra ciudad”.

Quienes quieran conocer más sobre la propuesta pueden seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.

Últimos artículos
Te puede interesar
20250922110420312454252d7e5f1be4b90570b9df1af2

Veredas y plaza revalorizan el turbal de Monte Gallinero

Shelknamsur
Ushuaia23/09/2025

Con recursos propios, el Municipio de Ushuaia avanza en la construcción de una nueva vereda peatonal y en la puesta en valor de la Plaza Bolivia —frente a la Escuela 22—. Al mismo tiempo, evalúa retomar la obra de la pasarela urbana, hoy paralizada por la falta de pago del Gobierno nacional, en un contexto donde la gestión local busca sostener la infraestructura urbana pese al recorte nacional.

USHUAIA1

Ushuaia fue sede del 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

Por primera vez en la provincia, la capital fueguina albergó el 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande y encabezada por el intendente Martín Perez, con el acompañamiento de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), la Clínica San Jorge y la Defensoría de la Nación.

Lo más visto
2025-09-23T164304Z-24597448-RC2SXGA8C0ID-RTRMADP-3-UN-ASSEMBLY-TRUMP

Después del encuentro con Trump, crecen las sospechas sobre la presencia militar de EE.UU. en Ushuaia

Shelknamsur
Mundo23/09/2025

Tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Javier Milei busca cerrar el préstamo clave para afrontar vencimientos de deuda. En ese contexto, si bien el ministro de Defensa Luis Petri aseguró a C5N que la base naval en Tierra del Fuego “no estaba en la negociación”, ahora se multiplican las versiones sobre lo que Washington pretende a cambio. El antecedente de España, que aceptó bases militares a cambio de financiamiento, sirve como analogía para entender la presión geopolítica y el valor estratégico del Pasaje de Drake.

imagen_convertida (1)

Laguna Esmeralda: denuncian que el sendero se convirtió en una feria ilegal y crecen las críticas al Infuetur

Shelknamsur
De interés 24/09/2025

Laguna Esmeralda dejó de ser solo un atractivo natural para transformarse en un escenario desbordado por la informalidad. Lo que antes era un sendero icónico del turismo fueguino, hoy luce como una feria improvisada: puestos de comida desde la caja de camionetas, alquiler de equipos de montaña sin control y hasta peleas entre taxistas y choferes de Uber por la competencia en el acceso al lugar.