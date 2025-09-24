La Municipalidad de Ushuaia cerró un nuevo acuerdo salarial con los gremios

La Municipalidad de Ushuaia y los sindicatos que representan a los trabajadores municipales alcanzaron este miércoles un nuevo acuerdo salarial. La negociación, encabezada por el intendente Walter Vuoto junto al jefe de Gabinete y funcionarios del Ejecutivo, contó con la participación de ATE, SOEM, ASEOM, SPJ, SEMUP, SAdEM y UPCN.

El entendimiento establece un aumento del 5%: un 3% que se aplicará en septiembre, tomando como base los haberes de agosto, y un 2% adicional en octubre sobre la base de septiembre. Además, se resolvió que si la inflación de septiembre supera el 2%, la diferencia será reconocida automáticamente en los sueldos.

Otro punto destacado del acta paritaria es la eliminación del “Ítem Transitorio”, que había sido incorporado en acuerdos anteriores. De esta manera, se avanza en la simplificación de la estructura salarial.

“Este acuerdo es fruto del diálogo y del trabajo conjunto con los sindicatos, garantizando la recomposición salarial de los trabajadores municipales con responsabilidad y priorizando el bienestar de las familias municipales”, subrayó Vuoto al término de la reunión.

En paralelo, el Ejecutivo municipal dictó un decreto que otorga una suma extraordinaria de $30.000 por única vez, neta, no remunerativa y no bonificable, que alcanzará a la totalidad del personal, cualquiera sea su modalidad contractual.

El acuerdo fue rubricado por todas las representaciones gremiales y se fijaron nuevas fechas de trabajo: una mesa técnica para el 1° de octubre y la continuidad de la discusión salarial para el 14 de noviembre.