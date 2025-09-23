Instituciones deportivas y educativas podrán anotarse para los puestos de comida del desfile de octubre

Te puede interesar

Ushuaia será sede de la “Primera Jornada del Ministerio Público Fiscal y Derecho Ambiental 2025” Shelknamsur Ushuaia 23/09/2025 El Poder Judicial de Tierra del Fuego, a través de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, convocó a participar de la “Primera Jornada del Ministerio Público Fiscal y Derecho Ambiental 2025”, que se realizará el jueves 9 de octubre, a las 9 horas, en el Salón de Actos Conrado Witthaus (Congreso Nacional Nº 502, Ushuaia).

Veredas y plaza revalorizan el turbal de Monte Gallinero Shelknamsur Ushuaia 23/09/2025 Con recursos propios, el Municipio de Ushuaia avanza en la construcción de una nueva vereda peatonal y en la puesta en valor de la Plaza Bolivia —frente a la Escuela 22—. Al mismo tiempo, evalúa retomar la obra de la pasarela urbana, hoy paralizada por la falta de pago del Gobierno nacional, en un contexto donde la gestión local busca sostener la infraestructura urbana pese al recorte nacional.

Ushuaia fue sede del 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio Shelknamsur Ushuaia 22/09/2025 Por primera vez en la provincia, la capital fueguina albergó el 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande y encabezada por el intendente Martín Perez, con el acompañamiento de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), la Clínica San Jorge y la Defensoría de la Nación.

Jornada de Adopción Responsable en el marco de la Semana de la Voz Shelknamsur Ushuaia 22/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia anunció que este miércoles 2 de octubre a las 19 horas, en el Colegio Ernesto Sábato, se realizará una Jornada de Adopción Responsable de mascotas como parte de las actividades de la Semana de la Voz, organizada por el CENT N° 11.

Ushuaia Joven presentó un fin de semana cargado de actividades Shelknamsur Ushuaia 22/09/2025 La 25° edición del Ushuaia Joven se vivió con intensidad y una gran convocatoria. Más de 350 vecinos y vecinas acompañaron las distintas competencias organizadas por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, a través de la Coordinación de Juventudes.

Vuoto respaldó a las selecciones de handball de Ushuaia de cara al clásico con Río Grande Shelknamsur Ushuaia 22/09/2025 El intendente Walter Vuoto recibió a los planteles masculino y femenino de handball que se preparan para enfrentar el 11 de octubre a sus pares de Río Grande. En el encuentro entregó indumentaria y material deportivo, ratificando el apoyo municipal al crecimiento de la disciplina.

La Municipalidad de Ushuaia acompaña la “Peña del Prelaborde” con artistas fueguinos rumbo a Córdoba Shelknamsur Ushuaia 22/09/2025 Este sábado 27 de septiembre, a las 21:30 en el Centro Cultural Esther Fadul, se realizará la “Peña del Prelaborde”. Con un bono contribución de $7.000, la cita contará con música, danza y la entrega de premios a los ganadores del Preselectivo que definió a los representantes fueguinos para el Festival Nacional del Malambo de Laborde 2026.

Campaña de Limpieza en el Canal Beagle: 20 años de compromiso ambiental Shelknamsur Ushuaia 22/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia acompañó una nueva edición de la Campaña de Limpieza en el Canal Beagle, organizada por el Comité de Seguimiento del Compromiso Onashaga, que este año celebra dos décadas de trabajo sostenido. La iniciativa reunió a más de 80 voluntarios que realizaron tareas de recolección en la Isla Casco y la Isla Karelo.

“Servicios, controles y talleres comunitarios en una nueva jornada de ‘La Muni Más Cerca’” Shelknamsur Ushuaia 21/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia desplegó un nuevo operativo del programa “La Muni Más Cerca”, con el objetivo de acercar servicios, prestaciones y actividades gratuitas a los barrios de la ciudad. En esta oportunidad, las acciones se realizaron en las 640 Viviendas y en el barrio Kaupén.

Plan de bacheo tras el invierno: Ushuaia prioriza las avenidas más transitadas Shelknamsur Ushuaia 20/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia avanza con un cronograma intensivo de reparación de calzadas, aprovechando la mejora de las condiciones climáticas luego de la temporada invernal. Este viernes las cuadrillas trabajaron en la avenida Alem y Kamshen, mientras que en días anteriores se habían realizado tareas en distintos tramos de Maipú y en otros sectores clave de la ciudad.

Semana Internacional contra la Rabia: Ushuaia lanza campaña gratuita para mascotas Shelknamsur Ushuaia 20/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia anunció que, entre el 22 y el 26 de septiembre, se llevará adelante una campaña abierta a la comunidad en el marco de la Semana Internacional contra la Rabia. La propuesta estará a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos junto a la Dirección de Zoonosis, y tendrá lugar de 10 a 16 horas en el Paseo de las Rosas.