Instituciones deportivas y educativas podrán anotarse para los puestos de comida del desfile de octubre

La Municipalidad de Ushuaia abrió la preinscripción para la instalación de puestos de comida durante el desfile cívico-militar que se realizará el próximo 12 de octubre, en el marco del 141º aniversario de la ciudad.

Ushuaia23/09/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_5084697931201317713_y-1-2
La convocatoria prioriza en primer término a instituciones deportivas, con el objetivo de que puedan generar recursos en un contexto económico adverso. También estarán habilitadas a participar organizaciones del ámbito educativo interesadas en sumarse a la iniciativa.

Las entidades deberán ingresar al enlace https://acortar.link/5aZkVE para descargar la nota correspondiente y presentarla en la Jefatura de Gabinete, ubicada en Arturo Coronado 486 (2º piso), de lunes a viernes en el horario de 9 a 16.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el jueves 3 de octubre a las 16. Quienes requieran más información podrán comunicarse al WhatsApp de CAVUSH: 2901-607236.

trump-milei

Petri descartó una base naval en Tierra del Fuego a cambio del préstamo que gestiona Milei

Shelknamsur
Mundo23/09/2025

En diálogo con C5N, el ministro de Defensa Luis Petri descartó que la instalación de una base naval conjunta con Estados Unidos en Tierra del Fuego forme parte del préstamo que negocia el presidente Javier Milei. En contraposición, el gobernador Gustavo Melella viene alertando sobre los riesgos de “entregar soberanía” y de hipotecar el futuro nacional bajo acuerdos externos.

20250922110420312454252d7e5f1be4b90570b9df1af2

Veredas y plaza revalorizan el turbal de Monte Gallinero

Shelknamsur
Ushuaia23/09/2025

Con recursos propios, el Municipio de Ushuaia avanza en la construcción de una nueva vereda peatonal y en la puesta en valor de la Plaza Bolivia —frente a la Escuela 22—. Al mismo tiempo, evalúa retomar la obra de la pasarela urbana, hoy paralizada por la falta de pago del Gobierno nacional, en un contexto donde la gestión local busca sostener la infraestructura urbana pese al recorte nacional.

USHUAIA1

Ushuaia fue sede del 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

Por primera vez en la provincia, la capital fueguina albergó el 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande y encabezada por el intendente Martín Perez, con el acompañamiento de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), la Clínica San Jorge y la Defensoría de la Nación.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 18.37.27

Ushuaia Joven presentó un fin de semana cargado de actividades

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

La 25° edición del Ushuaia Joven se vivió con intensidad y una gran convocatoria. Más de 350 vecinos y vecinas acompañaron las distintas competencias organizadas por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, a través de la Coordinación de Juventudes.

20250922133148_limpieza2

Campaña de Limpieza en el Canal Beagle: 20 años de compromiso ambiental

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia acompañó una nueva edición de la Campaña de Limpieza en el Canal Beagle, organizada por el Comité de Seguimiento del Compromiso Onashaga, que este año celebra dos décadas de trabajo sostenido. La iniciativa reunió a más de 80 voluntarios que realizaron tareas de recolección en la Isla Casco y la Isla Karelo.

md (16)

Plan de bacheo tras el invierno: Ushuaia prioriza las avenidas más transitadas

Shelknamsur
Ushuaia20/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia avanza con un cronograma intensivo de reparación de calzadas, aprovechando la mejora de las condiciones climáticas luego de la temporada invernal. Este viernes las cuadrillas trabajaron en la avenida Alem y Kamshen, mientras que en días anteriores se habían realizado tareas en distintos tramos de Maipú y en otros sectores clave de la ciudad.

photo_5073682164720798525_y-1-2

Semana Internacional contra la Rabia: Ushuaia lanza campaña gratuita para mascotas

Shelknamsur
Ushuaia20/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia anunció que, entre el 22 y el 26 de septiembre, se llevará adelante una campaña abierta a la comunidad en el marco de la Semana Internacional contra la Rabia. La propuesta estará a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos junto a la Dirección de Zoonosis, y tendrá lugar de 10 a 16 horas en el Paseo de las Rosas.

A

El futuro es brillante: Motorola y Swarovsky elevan el diseño de los auriculares

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

La colaboración entre Motorola y Swarovski para crear los auriculares Moto Buds Loop Crystals, son un ejemplo de los mejores resultados logrados entre tecnología de vanguardia y diseño de lujo que los hace exclusivos, ya que los buds Swarovski son auriculares de edición limitada e ideales para aquellos que buscan funcionalidad, estilo y distinción en sus accesorios tech.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 15.44.12 (1)

76 años del hundimiento del Rastreador Fournier: homenaje en Ushuaia a los 77 tripulantes caídos

Shelknamsur
Nacionales22/09/2025

El acto conmemorativo por el 76° aniversario del hundimiento del Rastreador A.R.A. Fournier fue presidido por el comandante del Área Naval Austral, contraalmirante Guillermo Alberto Prada. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, ex combatientes de Malvinas y familiares de marinos. En un clima de profundo respeto, se recordó a los 77 tripulantes que perdieron la vida en 1949 en las aguas australes. Con la presencia del ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Arcando, la conmemoración reforzó el compromiso de mantener viva la memoria de aquellos héroes del mar.

460d26f913002877811ae34f7dd70d3c

Fuerte nevada: rutas con nieve, banquinas intransitables y poca visibilidad

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

Desde la tarde de ayer, una intensa nevada complicó la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. El último parte de Gendarmería Nacional, emitido a las 15:55, confirmó que el sector comprendido entre el kilómetro 3000, a la altura de Lago Escondido, y el kilómetro 3009, en el mirador Paso Garibaldi, presenta calzada nevada y mojada, con banquinas cubiertas de nieve acumulada.

md (18)

Se recordó el 76° aniversario del naufragio del Rastreador Fournier en la Base Naval

Shelknamsur
Nacionales22/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia participó del acto en homenaje a los 77 tripulantes que perdieron la vida en el hundimiento del Rastreador ARA Fournier, ocurrido el 22 de septiembre de 1949 en el Estrecho de Magallanes. La ceremonia fue organizada por el Área Naval Austral en el gimnasio de la Base Naval y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

