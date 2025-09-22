Ushuaia Joven presentó un fin de semana cargado de actividades

El cronograma deportivo dejó emociones en cada disciplina. En Pileta, el CIEU se alzó con el primer puesto, seguido por el Colegio Marte y el EMEI. En Quemados, la victoria quedó en manos del Colegio José Martí, escoltado por el Colegio Nacional y el Ernesto Sabato. La misma institución, José Martí, también celebró en Futsal Masculino, donde completaron el podio Don Bosco y el Colegio del Sur.

En el caso del Futsal Femenino, el título fue para el Colegio Olga B. de Arko, que venció en la final al Colegio del Sur, mientras que el tercer puesto fue para el EMEI. En tanto, en la competencia de Tenis de Mesa, el Colegio Nacional se consagró campeón, dejando atrás a Don Bosco y al Sobral.

La secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, subrayó que “siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto, apostamos a fortalecer y potenciar esta política pública que con el correr de los años se ha vuelto parte de la vida de generaciones enteras. El Ushuaia Joven es más que una competencia deportiva, es un espacio de encuentro, donde las y los jóvenes crean comunidad, desarrollan su autoestima e identidad”.

Por su parte, el coordinador de Juventudes, Agustín Monzón, destacó que “estamos muy contentos con el acompañamiento que está teniendo esta nueva edición del Ushuaia Joven, algo que reafirma la importancia de este espacio que la Municipalidad de Ushuaia, a través de una decisión política, sostiene a pesar de un contexto de recortes en lo social y educativo a nivel nacional”.