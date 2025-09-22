Se recordó el 76° aniversario del naufragio del Rastreador Fournier en la Base Naval

La Municipalidad de Ushuaia participó del acto en homenaje a los 77 tripulantes que perdieron la vida en el hundimiento del Rastreador ARA Fournier, ocurrido el 22 de septiembre de 1949 en el Estrecho de Magallanes. La ceremonia fue organizada por el Área Naval Austral en el gimnasio de la Base Naval y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En representación del Ejecutivo local estuvieron la viceintendenta, Gabriela Muñiz Sicardi; el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; y el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili.

“Hoy, una vez más honramos la memoria de los 77 tripulantes del Rastreador ARA Fournier en el marco del acto conmemorativo del 76° aniversario de su naufragio, organizado por el comandante del Área Naval y jefe de la Base Naval Ushuaia, Guillermo Alberto Prada. Pretendemos continuar siempre con esta tradición, porque forma parte de nuestra historia e identidad”, señaló Becerra durante el homenaje.

El Fournier había zarpado de Río Gallegos con destino a Ushuaia, adonde debía cumplir funciones de buque de estación, patrullar la zona y controlar la pesca ilegal, además de prestar apoyo a tareas de investigación científica. Sin embargo, nunca llegó: una fuerte tormenta en el Estrecho de Magallanes provocó su hundimiento y el fallecimiento de todos sus tripulantes, marinos y civiles.

