Cerro Castor estira la temporada hasta octubre y lanza promociones para residentes y turistas

Producción local en alza: RGA Alimentos alcanzó los 50 mil pollos y proyecta un nuevo récord en 2025
El Municipio de Río Grande, a través de Río Grande Activa y su marca RGA Alimentos, continúa creciendo sostenidamente en la producción local de alimentos mediante la articulación público-privada. Esta acción forma parte de una política pública clave impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, orientada a visibilizar y provincializar la producción de alimentos ricos, saludables y locales.