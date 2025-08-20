Cerro Castor estira la temporada hasta octubre y lanza promociones para residentes y turistas

Con niveles de nieve superiores al promedio, temperaturas estables e infraestructura de primer nivel, el centro fueguino ofrece pistas en condiciones óptimas de principio a fin, respaldadas además por un moderno sistema de cañones de nieve artificial que garantiza jornadas de esquí desde la cumbre hasta la base.

“Esta ha sido una temporada excepcional. Las condiciones climáticas nos acompañaron desde el inicio, permitiéndonos abrir el 27 de junio y ahora extender hasta octubre. Esto refleja nuestro compromiso con la calidad del servicio, inversión en infraestructura y con seguir posicionando a Tierra del Fuego como destino de nieve líder en Sudamérica”, afirmó Ricardo Peretó, Gerente General de Cerro Castor.

Desde su apertura, el centro invernal ofreció pistas en excelente estado, modernas instalaciones, propuestas gastronómicas, agenda de eventos y actividades para toda la familia, reafirmando su papel como motor del turismo de invierno nacional e internacional.

Promociones y beneficios

Para la semana de extensión (del 29 de septiembre al 5 de octubre), Cerro Castor lanzó el Pack Castor, con un 20% de descuento en la compra de pases y equipos de esquí para quienes adquieran entre el 21 y el 25 de agosto.

Además, los visitantes pueden adquirir sus pases diarios y por temporada de forma online en www.cerrocastor.com
, con la posibilidad de abonar con Visa y MasterCard en tres cuotas sin interés.

Oportunidad única

La extensión de la temporada representa una gran oportunidad para residentes y turistas que deseen aprovechar las últimas semanas de nieve en un entorno natural incomparable, con servicios de alta calidad y beneficios exclusivos.

