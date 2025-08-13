Río Grande lanzó la quinta Expo Académica para orientar a los jóvenes en su futuro educativo y laboral

Löffler: “Tenemos que construir un frente sólido para defender los intereses de Tierra del Fuego”
En diálogo con AIRE LIBRE FM, Damián “Loli” Löffler, legislador y referente del Movimiento Popular Fueguino (MPF), analizó el armado electoral junto al intendente de Río Grande, Martín Pérez, y el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington. Sostuvo que la conformación de frentes surge de un “trabajo previo y natural” con un objetivo central: representar los intereses de Tierra del Fuego en el Congreso de la Nación.