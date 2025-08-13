Río Grande lanzó la quinta Expo Académica para orientar a los jóvenes en su futuro educativo y laboral

Durante la jornada, los estudiantes pueden recorrer distintos stands y participar de charlas informativas ofrecidas por instituciones locales, con el fin de conocer la oferta educativa y de oficios disponible tanto en el sector público como en el privado.

En esta edición sumaron sus propuestas el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, las Fuerzas de Seguridad, profesorados, profesionales de enfermería y veterinaria, ingenieros agroecológicos y petroleros. También participan la Oficina de Empleo, IURP, UTN y CENT 35.

El objetivo es que las y los jóvenes de 5° y 6° año puedan interactuar con profesionales que ya ejercen las carreras de su interés, generando un contacto directo que les permita conocer de primera mano las experiencias y desafíos de cada área.

“Esta expo refleja el potencial educativo y de formación que tiene nuestra ciudad. Quiero agradecer la participación de cada escuela, de las instituciones de estudios superiores y de las casas de oficio. Es fundamental destacar el valor de estos espacios de encuentro, que nos permiten fortalecer los vínculos y acompañar a nuestras juventudes en la construcción de su futuro”, destacó el intendente.

Perez transmitió además un mensaje directo a los estudiantes: “Quiero decirles que pongan lo mejor de sí, de su esfuerzo, y sigan adelante en la conformación de sus proyectos de vida. Desde el Municipio vamos a estar con ustedes, acompañándolos en cada paso del camino”.

Finalmente, remarcó que las juventudes “son el motor de innovación, trabajo y futuro de nuestra ciudad. Apostar por ustedes es seguir construyendo la Río Grande que todos queremos, con oportunidades y proyectos de vida”.