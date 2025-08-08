Con sindicatos y partidos, Fuerza Patria promete frenar la recentralización fiscal de Milei

Sin socios y con sello propio: Somos Fueguinos apuesta a la boleta pura para las legislativas de octubre
Cuando el reloj marcó la medianoche del jueves y vencía el plazo legal para inscribir frentes electorales, Somos Fueguinos (SF) hizo oficial lo que venía insinuando: irá en solitario a las elecciones de medio término del 26 de octubre. La definición quedó plasmada en un documento—significativamente titulado “Tierra del Fuego está primero”—que lleva la firma de la presidenta partidaria, Liliana “Chispita” Fadul, y del diputado nacional Ricardo “Riki” Garramuño, referente del espacio en el Congreso.