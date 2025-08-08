Con sindicatos y partidos, Fuerza Patria promete frenar la recentralización fiscal de Milei

Con la firma de su acta constitutiva, “Fuerza Patria” se presentó en sociedad y se autodefinió como “la referencia política y territorial más amplia de la provincia” para confrontar las políticas de Javier Milei. La flamante coalición –que combina partidos, sindicatos y movimientos sociales– se propone defender la industria fueguina, el trabajo local y el federalismo frente al ajuste nacional.

Política08/08/2025ShelknamsurShelknamsur
fuerza_patria_converted_fe6dcc70 (1)
Copiar Código AMP

El nuevo frente se apoya en cuatro fuerzas de peso –Partido Justicialista, Concertación FORJA, Principios y Valores y Unidad Socialista– con presencia institucional en la Legislatura, los concejos deliberantes y el Poder Ejecutivo provincial. Según el comunicado, la alianza “abrazará un modelo de desarrollo con justicia social, soberanía económica y defensa del aparato productivo e industrial de Tierra del Fuego”.

 El ecosistema que respalda a Fuerza Patria incluye a más de 30 organizaciones gremiales –de la CGT Ushuaia a UTHGRA, SMATA, SOMU y ATE, entre otras– y a un nutrido abanico de agrupaciones barriales, culturales y territoriales: Movimiento Evita, Barrios de Pie, La Cámpora, Conducción Peronista, Siglo 21 y Faldeo de Andorra, por citar apenas algunas. Todas expresaron su compromiso con la educación pública, la salud, los derechos jubilatorios y la inclusión de las personas con discapacidad.

Referentes del espacio adelantaron que, en las próximas semanas, presentarán una agenda legislativa “antiajuste” y un plan de acción territorial en escuelas, hospitales y fábricas para “poner en evidencia el impacto real de las medidas mileístas en la vida cotidiana de los fueguinos”.

Con esta puesta en escena, Fuerza Patria busca erigirse en el principal contrapeso provincial frente al Gobierno nacional y convertir Tierra del Fuego en un bastión de resistencia frente al ajuste. El tablero político insular, hasta ahora dominado por cruces internos del PJ y un oficialismo provincial tensionado, suma así un nuevo actor con ambición de protagonismo.

Te puede interesar
Acta_Adhesion_LLA

Sin socios y con sello propio: Somos Fueguinos apuesta a la boleta pura para las legislativas de octubre

Shelknamsur
Política07/08/2025

Cuando el reloj marcó la medianoche del jueves y vencía el plazo legal para inscribir frentes electorales, Somos Fueguinos (SF) hizo oficial lo que venía insinuando: irá en solitario a las elecciones de medio término del 26 de octubre. La definición quedó plasmada en un documento—significativamente titulado “Tierra del Fuego está primero”—que lleva la firma de la presidenta partidaria, Liliana “Chispita” Fadul, y del diputado nacional Ricardo “Riki” Garramuño, referente del espacio en el Congreso.

photo_4931684326798634576_y-1

El municipio de Río Grande lleva adelante controles a transportes de la ciudad

Shelknamsur
Política04/08/2025

Desde la Dirección de Transporte continúan con operativos en diferentes puntos de Río Grande, reafirmando la importancia de que las y los vecinos hagan uso de transportes habilitados. Cabe recordar que, a fin de optimizar estas labores, se incorporaron indumentaria, equipos de comunicación y equipos de última generación para la medición de alcohol.

multimedia.normal.85fac6ffa6aabcfe.bm9ybWFsLndlYnA=

Elección de diputados y senadores nacionales: El PJ apunta a “lograr un gran acuerdo”, sostuvo Iriarte

Shelknamsur
Política20/07/2025

El apoderado del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Sebastián Iriarte, sostuvo que de cara a las elecciones de diputados y senadores nacionales que se realizarán en octubre “tenemos que trabajar para lograr un gran acuerdo” con otras fuerzas, y presentar a la sociedad “una propuesta totalmente distinta a lo que representa hoy el gobierno libertario”.

cancer-piel

Río grande implementa el programa de prevención de cáncer de piel

Shelknamsur
Política16/07/2025

En el marco de las políticas públicas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, la gestión del intendente Martin Perez, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha -por primera vez- el Programa de Prevención de Cáncer de Piel. Esta iniciativa tiene como propósito principal fomentar el cuidado de la piel, promover el diagnóstico precoz de lesiones y concientizar a la comunidad sobre la importancia de realizar controles dermatológicos periódicos.

photo_5130084319493205891_y-1

Histórica inversión en Ushuaia: Avanza la construcción del Hotel Ibis

Shelknamsur
Política02/07/2025

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recorrió la obra del nuevo hotel Ibis Styles que construye el Grupo Accor en la ciudad, acompañado por autoridades municipales, electos, responsables técnicos del proyecto y representantes de la empresa desarrolladora. La visita se realizó cuando se cumplen nueve meses desde el inicio de la construcción, en octubre del año pasado.

72a4a695-a9f5-4b4b-8583-9807e2e22f29_16-9-aspect-ratio_default_0

El Ejecutivo provincial mantiene silencio tras retención del pesquero de Vigo en la ZEE argentina

Shelknamsur
Política01/07/2025

Un buque español, matriculado en Vigo y autorizado por las autoridades del gobierno británico de las “Islas”, fue retenido por Prefectura Naval en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina hace más de 72 horas. Si bien la jurisdicción primaria corresponde al Gobierno Nacional, el Ejecutivo provincial no ha solicitado informes oficiales ni instado a Cancillería a clarificar el operativo. Su silencio contrasta con la habitual vocación propagandística del gobierno fueguino para difundir comunicados de repudio en otros incidentes, evidenciando prioridades más orientadas a la imagen que a la defensa de los recursos marítimos.

photo_5100554327684132319_y-1

Martín Perez compartió una mateada con personas mayores

Shelknamsur
Política23/06/2025

“Es un abrazo para nuestros adultos mayores en estos tiempos difíciles”. El intendente Martín Perez encabezó una mateada con personas mayores de la ciudad, realizada en el Polideportivo Carlos Margalot. Estuvo acompañado por los concejales Alejandra Arce y Jonatan Bogado. La propuesta, organizada por la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, tuvo como objetivo generar un espacio de recreación, contención y disfrute compartido.

Lo más visto
EXPOFE

Vuelve la expo emprendedores con una edición especial por el mes de las infancias

Shelknamsur
Locales06/08/2025

La Municipalidad de Ushuaia invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, que en esta oportunidad se desarrollará bajo la temática del Mes de las Infancias. El evento tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 13 a 20 horas, en el microestadio José “Cochocho” Vargas, con entrada libre y gratuita.

photo_4942904138585454966_y-1

Agentes Municipales se capacitan en Atención al Público

Shelknamsur
De interés 07/08/2025

Con una convocatoria que superó los 40 participantes, comenzó esta semana la capacitación “Primera Impresión: herramientas para una atención eficaz”, una propuesta formativa destinada a personal de mesas de entrada y áreas de atención al público del Municipio de Río Grande.

Acta_Adhesion_LLA

Sin socios y con sello propio: Somos Fueguinos apuesta a la boleta pura para las legislativas de octubre

Shelknamsur
Política07/08/2025

Cuando el reloj marcó la medianoche del jueves y vencía el plazo legal para inscribir frentes electorales, Somos Fueguinos (SF) hizo oficial lo que venía insinuando: irá en solitario a las elecciones de medio término del 26 de octubre. La definición quedó plasmada en un documento—significativamente titulado “Tierra del Fuego está primero”—que lleva la firma de la presidenta partidaria, Liliana “Chispita” Fadul, y del diputado nacional Ricardo “Riki” Garramuño, referente del espacio en el Congreso.