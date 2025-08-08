Con sindicatos y partidos, Fuerza Patria promete frenar la recentralización fiscal de Milei

El nuevo frente se apoya en cuatro fuerzas de peso –Partido Justicialista, Concertación FORJA, Principios y Valores y Unidad Socialista– con presencia institucional en la Legislatura, los concejos deliberantes y el Poder Ejecutivo provincial. Según el comunicado, la alianza “abrazará un modelo de desarrollo con justicia social, soberanía económica y defensa del aparato productivo e industrial de Tierra del Fuego”.

El ecosistema que respalda a Fuerza Patria incluye a más de 30 organizaciones gremiales –de la CGT Ushuaia a UTHGRA, SMATA, SOMU y ATE, entre otras– y a un nutrido abanico de agrupaciones barriales, culturales y territoriales: Movimiento Evita, Barrios de Pie, La Cámpora, Conducción Peronista, Siglo 21 y Faldeo de Andorra, por citar apenas algunas. Todas expresaron su compromiso con la educación pública, la salud, los derechos jubilatorios y la inclusión de las personas con discapacidad.

Referentes del espacio adelantaron que, en las próximas semanas, presentarán una agenda legislativa “antiajuste” y un plan de acción territorial en escuelas, hospitales y fábricas para “poner en evidencia el impacto real de las medidas mileístas en la vida cotidiana de los fueguinos”.

Con esta puesta en escena, Fuerza Patria busca erigirse en el principal contrapeso provincial frente al Gobierno nacional y convertir Tierra del Fuego en un bastión de resistencia frente al ajuste. El tablero político insular, hasta ahora dominado por cruces internos del PJ y un oficialismo provincial tensionado, suma así un nuevo actor con ambición de protagonismo.