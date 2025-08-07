Se encuentra abierta la inscripción para las carreras de la Universidad de la Patagonia

En el marco del convenio que el Municipio de Río Grande tiene con la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), en nuestra ciudad se pueden cursar diferentes carreras bajo la modalidad virtual.

La oferta académica incluye la Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables con orientación en Producción Agropecuaria- Agrícola y Frutihortícola (3 años); Tecnicatura en Turismo (3 años); Licenciatura en Trabajo Social (5 años) y la Licenciatura en Turismo (5 años).

Quienes estén interesados en inscribirse deben presentar la siguiente documentación en Cibereducativo Padre Zink: fotocopia de DNI; copia certificada de Estudios Medio; dos fotos 4x4, tipo carnet, fondo blanco o color y el formulario completo de preinscripción. Además, la documentación debe ser presentada en una carpeta colgante con dos folios tamaño oficio.

Para mayor información, se pueden comunicar al correo electrónico [email protected] o a [email protected]; se pueden contactar al celular 2964-600599 o al teléfono 436200 Interno 7046 - 7034 - 7024. También se encuentra el CGP Padre Zink, el cual está ubicado en Viedma y Pellegrini, de lunes a viernes, de 10 a 19.30 horas.

Mediante estas propuestas, el Estado Municipal acerca a las y los riograndenses la oportunidad de seguir formándose a partir de las diversas opciones académicas. El poder acceder a una carrera universitaria abre puertas hacia un nuevo futuro.