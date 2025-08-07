Se encuentra abierta la inscripción para las carreras de la Universidad de la Patagonia

ShelknamsurJudiciales 28/07/2025
La ley 1529, impulsada sin debate público ni participación social, busca habilitar una reforma constitucional con más de 70 puntos propuestos por el propio Gobierno. Entre ellos, la posibilidad de permitir un nuevo mandato al Ejecutivo actual. El rechazo social es mayoritario: más del 70% de los fueguinos está en contra. Sin embargo, en medio de una profunda crisis social, con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, la salud colapsada, sueldos estatales deteriorados y miles de contratos industriales en riesgo para diciembre, el oficialismo prioriza una reforma costosa que no le resuelve la vida a nadie.
El legislador Raúl Von der Thusen abordó la polémica reforma constitucional, la crisis en la obra social OSEF, los problemas en los servicios públicos como salud y educación, y la situación económica y política de la provincia.
ShelknamsurDe interés 04/08/2025
El Municipio de Río Grande recuerda que está en funcionamiento el Servicio de Radiología en el Centro Municipal de Salud N°1 “Vicente Ferrer”. A través de esta política pública, se busca fortalecer el sistema de salud local, garantizando el derecho a una atención médica de calidad para cada vez más vecinas y vecinos.
ShelknamsurJudiciales 05/08/2025
Eduardo Aníbal Solari, condenado a 20 años —pena unificada en 22— por abuso sexual agravado, producción y suministro de pornografía infantil, promoción de la corrupción de menores, amenazas coactivas y ciberacoso sexual, tiene acceso a internet desde el penal de Río Grande y mantiene comunicación directa con el Ejecutivo provincial. ¿Cómo puede ser que el despacho mas importe de la provincia se comunique con un pedófilo condenado dentro de la cárcel?.
ShelknamsurLocales05/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por “hostigamiento público, intimidación y exposición de imagen personal en redes sociales”, contra un individuo que amenazó a una agente de tránsito durante un operativo de control realizado durante el fin de semana.
ShelknamsurJudiciales 05/08/2025
El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos del legislador Jorge Lechman y del exconcejal Paulino Rossi contra el llamado del Gobierno a la Convención Constituyente, ratificó la legalidad del Decreto 1656/24 y otorgó al Ejecutivo 210 días para fijar la fecha de elección. Lechman anunció que apelará ante la Corte Suprema.
ShelknamsurJudiciales 06/08/2025
La provincia afronta paros docentes, huelga metalúrgica y reclamos estatales por salarios que no cubren la canasta básica, mientras la pobreza supera el 50 %. En ese contexto, el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) cuestionó que el Ejecutivo provincial celebrara el fallo que habilita la reforma constitucional. “Ni llena la heladera ni devuelve las clases; la dignidad de los fueguinos sigue esperando”, afirmó en diálogo con Radio Provincia.
ShelknamsurLocales06/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, que en esta oportunidad se desarrollará bajo la temática del Mes de las Infancias. El evento tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 13 a 20 horas, en el microestadio José “Cochocho” Vargas, con entrada libre y gratuita.
ShelknamsurDe interés 06/08/2025
Junto a la Universidad del Chubut, el Municipio de Río Grande dio inicio a una capacitación destinada a formar personas competentes en el cuidado y la atención integral de personas adultas mayores, desde una perspectiva socio-comunitaria y de derechos.
ShelknamsurNacionales06/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, impulsará junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia la XVIII Muestra del Libertador en Ushuaia, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en la Antigua Casa Beban.