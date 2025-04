En la primera transmisión por streaming del programa Mañanas Diferentes de FM Espectáculo, Iriarte sostuvo que “la Provincia está atravesando una situación delicada al igual que Nación en términos económicos y la ciudad no queda aislada”, por lo cual “es impensado entender que vamos a quedar aislados de cuestiones que son muy desafiantes para la Nación y para la Provincia”.

Al respecto, consideró que “cada Ejecutivo trata con sus herramientas de garantizar la prestación de los servicios que le corresponde”, y en ese marco “no es lo mismo las responsabilidades que tiene la Provincia en función de sus obligaciones en salud, educación, seguridad, a las nuestras como Municipio que tenemos otro margen de maniobra y otros compromisos en relación a los salarios”.

El jefe de Gabinete aseveró que “necesitamos ser mucho más eficientes en el manejo de los recursos” porque “hay una realidad inobjetable que es que los ingresos están cayendo en términos reales y la inflación sigue aumentando”, lo cual forma “un combo que tarde o temprano vamos a tener que afrontar y mientras más rápido nos anticipemos con estrategias vamos a poder dar mejores respuestas a las dificultades”.

En cuanto a las políticas económicas del Gobierno nacional, Iriarte observó que “anuncian recetas que las pintan como nuevas y modernas pero son viejas, este modelo económico lo vienen intentando imponer desde la década del 70 y el resultado ha sido recurrente: hambre, desempleo, desindustrialización, fuga de capitales, precarización de la economía”. “Siempre termina igual y los que terminan pagando son siempre los mismos, que es la sociedad en su conjunto. Y hay una élite que siempre hace negocios desde la especulación”, afirmó. Y agregó que “este Gobierno nacional es muy inteligente a la hora de presentar las medidas, a tal punto que todavía tiene un nivel de aceptación muy importante pese a que este sistema económico nos conduce a la pobreza, a la exclusión, a la miseria y al sufrimiento de la sociedad en su conjunto”.

En cuanto a la forma de gestionar en este contexto adverso apuntó que el intendente Walter Vuoto “recordó en la última reunión de Gabinete que en la primera gestión recibimos la ciudad llena de baches, con poco asfalto y con una deuda muy importante, y a partir de ahí trabajamos en un contexto nacional que era realmente complejo” ya que “durante la Presidencia de Mauricio Macri solo recibimos un subsidio de 50 mil pesos para la Secretaría de la Mujer, no hubo otro financiamiento”. “Sin embargo, el compromiso del intendente con la ciudad hizo que no se dudara, no hizo falta que estuvieran dadas las condiciones en un cien por ciento para gestionar y no sé si en algún momento tuvimos las condiciones ideales para gobernar la ciudad, pero el compromiso estuvo siempre y enfrentamos desafíos que parecían inalcanzables”, y hoy “somos nuestro propio parámetro, el desafío es mantener las grandes obras que hicimos e ir subiendo la vara”.

Por otra parte, aseveró que “planear el día a día es este marco complejo requiere de mucho trabajo y compromiso de todas las áreas” y además “debemos socializar con los trabajadores y trabajadoras del Municipio la información sobre la realidad, y explicarles que no se puede llegar a dónde nos gustaría debido a la realidad nacional”. Y cuando esa información está socializada “debemos buscar soluciones en conjunto”.

Paralelamente, “estamos trabajando en varias líneas como la fusión de secretarías y la refuncionalización de algunas áreas como por ejemplo hicimos con Salud, que ahora presta más servicios y apenas contratamos dos profesionales, lo cual es posible por el manejo más eficiente de los recursos”.

Iriarte también fue consultado sobre la relación entre el Municipio y los trabajadores, y al respecto valoró que “a lo largo de los años establecimos un vínculo de confianza y de transparencia y decimos todo con franqueza”.

“El año pasado fue desafiante ya que pensábamos que la recomposición salarial iba a estar muy lejos de la inflación, pero en la última parte del año acompañamos el ritmo inflacionario y quedamos cerca”, expuso, y por último enfatizó que “la clave es ser transparente e ir con la verdad, no podemos prometer lo que no tenemos”.