SOUTO: "TENEMOS QUE ESCUCHAR AÚN MÁS A LOS VECINOS Y ENTENDER LOS ENOJOS"

En declaraciones radiales, Souto señaló que "hubo un resultado que nos pasó a todos por encima" porque "si bien sabíamos que era una elección de tercios como había expresado Cristina Fernández en marzo, suponíamos que los tercios iban a ocupar otras posiciones". Para Souto "está claro que Milei es un fenómeno nacional e individual que no tiene nada que ver con una fuerza política sino con una persona; de otra forma no se explican los magros resultados que venía sacando en diferentes distritos en los comicios previos a las PASO, salvo en Tierra del Fuego donde en mayo obtuvo dos legisladores". "En el resto del país no había una fuerza que sostuviera su candidatura, más allá de que se sabía que tenía un consenso personal muy importante y hay que reconocer que fue superior al que marcaban las encuestas", amplió.

El funcionario planteó que "hay que analizar si esta candidatura de Milei, con el discurso que tiene, se sostiene en el tiempo" o bien "es un fenómeno que no tiene más sustento que haber sabido capitalizar la falta de respuestas que hemos tenido los partidos políticos ante situaciones complejas que estamos atravesando". Y si esa falta de respuestas "busca en alguien que aparece disruptivo quizás una esperanza que las otras fuerzas políticas no le estamos dando".

Del mismo modo, entendió que "hay que saber interpretar lo que dijeron más de 7 millones de personas el domingo".

Apuntando a las presidenciales de octubre, Souto consideró que "a nivel local hay que redoblar esfuerzos, nuestra candidata a diputada nacional dijo que quizás algunos no pusieron todo el esfuerzo que había que poner y esto merece ser revisado". No obstante, valoró que "tenemos en las tres ciudades la posibilidad de conversar cara a cara con los vecinos a través de distintas instancias, lo que a lo mejor no sucede en distritos más grandes y que son más complejos"."Tenemos que ir a buscar el voto de quienes no votaron, o lo hicieron en blanco, o enojados votaron a otras fuerzas políticas y no a Unión por la Patria", enfatizó, y recordó que "ya revertimos en otras oportunidades resultados adversos en las PASO, sucedió en 2017 con Martín Pérez y en 2021 con Carolina Yutrovic".

Para Souto "tenemos que escuchar aún más a los vecinos y entender los enojos, que los hay más por políticas nacionales que por políticas locales ya que de hecho, hace apenas tres meses las fuerzas políticas que gobiernan las intendencias y la Provincia fueron reelectas en forma muy cómoda y en todos los estamentos".

Además, sostuvo que "lo que pasó tiene que hacer reflexionar a nuestro gobierno nacional; es innegable que de aquí a octubre hay que entender que hay gente enojada por distintos factores como el económico o la inseguridad", al tiempo que señaló que "el resultado no es determinante, creo que con el esfuerzo local y nacional se puede revertir; nos separan 240 mil votos de JxC y 600 mil de La Libertad Avanza, una cifra ínfima en relación a la cantidad de electores". Y agregó: "Cada elección es distinta, también se dan fenómenos circunstanciales como puede llegar a ser Milei, o como fue en su momento De Narváez, o Luis Zamora después de la crisis de 2001".

Por otra parte, afirmó que "hay un discurso preocupante de Milei que no se diferencia mucho, más allá de los estilos, del de Patricia Bullrich", y que son "dos candidatos muy conservadores más allá de que pretendan ser liberales"."Hay propuestas que nos llevan a la década del 30, hay planteos de eliminar derechos o quitarle al Estado facultades que le dieron los liberales de fines del siglo XIX, como por ejemplo la educación gratuita primaria y secundaria; hay una gran cantidad de planteos que van en contra de derechos adquiridos", advirtió sobre las propuestas de Milei y Bullrich. Finalmente, dijo que "tenemos 60 días para hablar, para escuchar bien, para informar a los vecinos y vecinas; porque es preocupante el avance de estos sectores políticos absolutamente reaccionarios. Son 60 días para reflexionar y ver en manos de quién vamos a dejar el futuro de la Argentina".