Bertone: “Siento que el debate lo tengo que dar en la legislatura”

Consultada por su candidatura y por la conformación de mayorías y minorías en los cuerpos legislativos, Bertone señaló que “a mí me gusta ser demócrata, tengo una formación en derecho y una experiencia legislativa nacional que me ha dado la idea de que no se puede hacer cualquier cosa”; porque “el Estado es de todos los ciudadanos y el poder que a uno le da la ciudadanía por más que dé la mayoría debe ser usado con cuidado, pero no todos hacen eso.”

“Hoy veo una apropiación por parte de Melella y su gente del Estado”, dijo y agregó “no hay respuestas, las áreas están devastadas.”

“Por eso quiero ser legisladora”, dijo la actual diputada nacional, aclarando que la idea es ejercer el control pero sin poner “palos en la rueda”; y detalló que “cuando el Gobernador necesitó mi ayuda, por ejemplo con el fideicomiso austral, se lo trabajé, cuando se hizo la adenda que Massa incorporó en el presupuesto de la Ley 19640, que fue terrible cómo nos atacaron, fui la única que puse la cara y lo defendí”.

Con relación a la reforma a la Constitución provincial a la que ha hecho referencia en varias oportunidades Melella, Bertone indicó que “primero habría que conocer los puntos de la reforma, un gobernador no puede llamar a una reforma y decir vamos a reformar todo. Tiene que haber puntos precisos de reforma, tal como indica nuestra Constitución”.

Y estimó que si en mayo, el Gobernador “saca un gran porcentaje seguramente lo intentará, y va a ser grave para Tierra del Fuego”, y agregó “uno espera que los partidos políticos y la gente vea lo que está pasando, por mucho menos lo destituyeron a Colazo y hoy no pasa nada.”

En relación con su actual candidatura, Bertone señaló que si bien podría haber ido por una nueva candidatura a diputada nacional, “siento que el debate lo tengo que dar en la legislatura” en los próximos 4 años.