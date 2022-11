Encuentro de Biodiver ciudades: un ejemplo de compromiso por el cuidado del medio ambiente

Un poco de historia

El crecimiento de los países a partir de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII y principios del XIX, con la invención de la máquina a vapor y luego el auge de la industria pesada en países centrales como Inglaterra, Alemania, Países Bajos o los Estados Unidos, generó una presión sobre el ambiente que, primeramente, generó preocupación en las ciudades en donde la infraestructura básica no era una fortaleza y provocaba problemas de salud derivados de la contaminación y la higiene.

Con el transcurrir de las décadas y promediando ya el siglo XX, el desarrollo científico industrial, la energía nuclear y la labor intelectual, pusieron sobre el tapete la necesidad de incorporar una mirada comprometida con el ambiente que nos rodea. Así, conceptos como el de ecología, desarrollo sustentable, medio ambiente, fueron divulgándose cada vez con más fuerza entre el gran público, que dejó de analizar el crecimiento económico como el objetivo sin miramiento alguno de las consecuencias que ese crecimiento tendría sobre el entorno. De esta manera, la diversificación de la matriz energética en pos de un reemplazo progresivo de los hidrocarburos como fuente de energía, la preservación de bosques y humedales, la conciencia sobre la extinción de especies animales y vegetales y el conservacionismo de áreas y regiones de particular interés para el futuro de la humanidad, han sido ejes discursivos cuya relevancia se ha mantenido más o menos constantes durante las últimas décadas, incorporando muchos de estos conceptos a textos constitucionales y legislación de distintos niveles gubernamentales. La filosofía ambientalista no sólo ha llegado para quedarse: también es objeto de debate, reformulaciones, que no excluye a nadie. Incluso los Poderes del Estado están cada vez más involucrados: el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, es autor de "El nuevo enemigo: el colapso ambiental", en donde hace un repaso de muchos de los conceptos y las discusiones que han sido abordadas durante décadas, en vista de un futuro con una prevalencia sin punto de comparación con décadas anteriores. La pandemia de Covid19 nos ha provocado un renacer de la conciencia sobe la finitud de la vida, pero también de la insignificancia del ser humano cuando dejamos que los sistemas naturales actúen sin interferencia de nuestras presencias. La proliferación de registros fílmicos en donde se mostraban especies interactuando en lugares consolidados urbanísticamente, nos muestra cuán maravillosa puede ser la naturaleza sin determinantes como los que constituimos para ellos.

Poder compartir experiencias de gestión, de trabajo, de innovaciones, permite conocer cómo se han resuelto (o está intentando eso) adaptando eventualmente las políticas al ámbito local. Ushuaia es una ciudad que, rodeada de un entorno único y majestuoso, no puede darse el lujo de matar la gallina de los huevos de oro, que es básicamente eso el paisaje que nos rodea. Este encuentro, con la participación de autoridades de distintos lugares de Latinoamérica, es un ejemplo del esfuerzo por avanzar en soluciones para Ushuaia y sus vecinos.