EL CINE ARGENTINO PROTAGONISTA EN EL FESTIVAL DE ANIMACIÓN DE ANNECY EN SU MERCADO MIFA

En Annecy 2021, nuestro país tendrá presencia de producciones nacionales en la competencia del festival Perspectives, participará el cortometraje “Tamgù”, de Luis París e Isabel Loyer, realizado en coproducción con Francia. En la sección VR Works compiten dos producciones argentinas: el corto “Paper Birds”, de Federico Carlini y Germán Heller; y la serie “Metro veinte”, del estudio Detona.

En las sección oficial Animation du Monde del mercado MIFA, dos trabajos han sido seleccionados para hacer su pitch: el proyecto de cortometraje “Pasos para volar”, de OSA Estudio; y el proyecto de “José Trueno”, de Caramba Estudio.



La participación argentina se completa con tres proyectos que accederán a presentarse en el mercado a través de Animation! Ventana Sur. Se trata de los proyectos de serie “Ghost Bros”, del estudio Yellow Kingdom (que forma parte del programa La Liga in Focus), “Mujer Futura”, de Tamandúa, y “La Sombra del Altiplano” que formarán parte del programa especial Animation! Mentoring Program: Female Directors in Focus.



En el mercado MIFA, Argentina contará con un pabellón virtual integrado por las 37 empresas e instituciones argentinas que componen a la delegación oficial. Veinticuatro de ellas accedieron a esta posibilidad tras la convocatoria y el apoyo realizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, para posibilitar la internacionalización de sus contenidos y servicios audiovisuales. Entre las empresas, se encuentran estudios independientes, otros especializados en prestar servicios, algunos que trabajan con nuevas tecnologías, empresas establecidas con una trayectoria dentro de la industria y de representación federal, de ciudades de Rosario (AVI Films), Bahía Blanca (Creavisión Films) y Córdoba, como INB Estudio, Detona Cultura, Bullabesa y Osa Estudio. A las compañías que se registraron a través de esta misión comercial, se suman aquellos estudios que participan por haber quedado seleccionados en programas oficiales del festival y del mercado.



Como novedad en esta edición, Animation! Ventana Sur tendrá otro programa especial de proyectos en el mercado MIFA: Animation! Mentoring Program: Female Directors in Focus.

En este focus se presentarán los cinco proyectos que formaron parte del programa Programa Especial de Mentorías para Creadoras de Animation! 2020 (una capacitación intensiva en guion, producción y pitch dictada por expertos internacionales). La selección incluye proyectos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Tanto el programa y el Focus en MIFA han sido posible gracias a la colaboración del Institut Français d'Argentine.



Además, el Programa de Mentorías para Directoras Latinoamericanas de Animación será presentado como caso de éxito durante el Women’s Summit en Annecy 2021 (día dedicado a conferencias y mesas redondas enfocadas en la paridad de género). Esta jornada es organizada por dos de las principales organizaciones de mujeres en animación: Les Femmes s’Animent (Francia) y WIA (Estados Unidos).