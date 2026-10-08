Salud bucal desde chicos: llevan jornadas de prevención a los jardines de infantes

El Municipio realizó actividades educativas destinadas a niños y niñas de nivel inicial para incorporar hábitos de higiene y prevención desde los primeros años.
Río Grande 08/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad desarrolló jornadas de concientización sobre salud bucal en los jardines Chepachen y Brisitas del Sur, con la participación de chicos y chicas de las salas de 2, 3, 4 y 5 años, de los turnos mañana y tarde.

Durante los encuentros se realizaron charlas y distintas propuestas adaptadas a cada edad, orientadas a explicar de manera sencilla la importancia del cuidado de los dientes y de mantener una correcta higiene bucal.

La iniciativa apuntó principalmente a incorporar hábitos saludables desde la primera infancia y brindar herramientas de prevención que puedan sostenerse también en el ámbito familiar.

Las actividades se realizaron de manera conjunta con las instituciones educativas, como parte de las acciones municipales vinculadas a la promoción y prevención de la salud.

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