Salud bucal desde chicos: llevan jornadas de prevención a los jardines de infantes

La Municipalidad desarrolló jornadas de concientización sobre salud bucal en los jardines Chepachen y Brisitas del Sur, con la participación de chicos y chicas de las salas de 2, 3, 4 y 5 años, de los turnos mañana y tarde.

Durante los encuentros se realizaron charlas y distintas propuestas adaptadas a cada edad, orientadas a explicar de manera sencilla la importancia del cuidado de los dientes y de mantener una correcta higiene bucal.

La iniciativa apuntó principalmente a incorporar hábitos saludables desde la primera infancia y brindar herramientas de prevención que puedan sostenerse también en el ámbito familiar.

Las actividades se realizaron de manera conjunta con las instituciones educativas, como parte de las acciones municipales vinculadas a la promoción y prevención de la salud.