Ushuaia recibe a más de 200 nadadores en una nueva fecha del circuito patagónico

Más de 200 nadadores y nadadoras participarán este sábado 10 y domingo 11 de octubre de una nueva fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación (CPAN), que se desarrollará en el natatorio municipal del Polo Deportivo Héroes de Malvinas.

Del encuentro formarán parte competidores de Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, Piedra Buena y distintas localidades de Chile, en una nueva convocatoria regional que tendrá además un atractivo particular: al tratarse de un torneo fiscalizado, las marcas obtenidas podrán ser tenidas en cuenta para la clasificación a competencias nacionales.

La actividad forma parte de los festejos por el aniversario de Ushuaia y tendrá su acto inaugural el sábado a las 15:45. Desde el Municipio invitaron a vecinos y familias a acompañar las distintas pruebas durante el fin de semana.

Por la preparación de las instalaciones, el natatorio municipal permanecerá cerrado este jueves 8 y viernes 9 de octubre y retomará su actividad con el inicio del torneo.