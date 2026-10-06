Ushuaia se sumó a Castralat 2026 con una jornada de castración de perros y gatos

Ushuaia formó parte de “Castralat: Juntos Podemos”, la jornada latinoamericana que promueve la castración como una de las principales herramientas para controlar la población de animales de compañía y fomentar la tenencia responsable.

La actividad se desarrolló este lunes en la Casa de la Mujer, donde personal de la Dirección de Zoonosis realizó 30 castraciones, distribuidas en 15 hembras y 15 machos.

La iniciativa apunta a prevenir la sobrepoblación de perros y gatos, reducir situaciones de abandono y avanzar en políticas vinculadas al bienestar animal y la salud pública.

Desde el Municipio remarcaron además que el trabajo de Zoonosis continúa durante todo el año. El área atiende de lunes a viernes, de 7 a 19 horas, y dispone de 24 turnos diarios para castraciones. Los turnos pueden solicitarse al 2901 608089.

También se mantienen los servicios de vacunación antirrábica y entrega de antiparasitarios, dentro de las acciones permanentes destinadas al cuidado responsable de los animales de compañía.