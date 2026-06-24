Más de 60 mujeres participaron del primer encuentro de “Construir Futuro Juntas”

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante el primer encuentro del ciclo “Construir Futuro Juntas”, una propuesta orientada a generar espacios de acompañamiento, escucha y fortalecimiento para mujeres de la ciudad.

La actividad inicial se desarrolló bajo el nombre “Reconocer lo que valgo” y reunió a más de 60 participantes, entre emprendedoras, referentes de comedores comunitarios, estudiantes, amas de casa, mujeres que buscan redes de apoyo, integrantes de espacios de cuidado y vecinas acompañadas desde la Defensoría Municipal.

Durante la jornada se trabajó sobre la importancia de reconocer las capacidades propias, valorar los recorridos personales y fortalecer la confianza como punto de partida para avanzar en nuevos proyectos personales, comunitarios y económicos.

El encuentro fue coordinado por Belén Martínez, psicóloga e integrante del equipo de la Defensoría Municipal, junto a Silvia Reyes, influencer y facilitadora de procesos de desarrollo personal. Ambas llevaron adelante dinámicas participativas orientadas a la reflexión, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva.

Desde el Municipio remarcaron que esta primera ronda forma parte de un ciclo de encuentros que busca brindar herramientas prácticas para acompañar a las mujeres en distintos aspectos de su desarrollo.

La próxima instancia será el 2 de julio y estará dedicada a “Ordenar mi economía”, con eje en la organización de las finanzas personales y la planificación económica cotidiana.