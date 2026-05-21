El Municipio no descarta intencionalidad en el principio de incendio cerca del relleno sanitario

La Municipalidad de Ushuaia no descarta que haya existido intencionalidad detrás del principio de incendio registrado en la noche del miércoles en un sector lindero al relleno sanitario de la ciudad. El foco fue controlado por personal de Bomberos y ahora el Ejecutivo municipal aguarda el informe oficial para determinar cómo se originó el hecho.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que el incendio no se produjo dentro del relleno sanitario, sino en una celda lindante donde se acopia chatarra recolectada en distintos sectores de Ushuaia. Según precisó, el aviso llegó alrededor de las 20 horas por parte del personal que realiza tareas de cuidado en el lugar.

“Entendemos que detrás de eso puede haber algún tipo de intencionalidad, y si es así lo vamos a denunciar”, sostuvo Ferreyra. El funcionario aclaró que el Municipio no busca apresurar conclusiones, pero advirtió que el horario y la ubicación del foco generan sospechas razonables.

La rápida intervención permitió evitar que el fuego se propagara. Bomberos trabajó durante unos 45 minutos en el sector y logró controlar la situación sin que el episodio pasara a mayores. Desde el Municipio destacaron que la existencia de dos puntos de vigilancia permitió dar aviso de inmediato y reducir el riesgo.

Ferreyra remarcó que “no fue un foco importante”, aunque reconoció que el escenario habría sido mucho más delicado si el incendio se hubiese producido dentro del relleno sanitario. Por eso, el Municipio aguardará la certificación correspondiente antes de avanzar con una eventual denuncia.