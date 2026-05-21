Exportaron 15 toneladas de plástico PET reciclado desde Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, concretó con la Cooperativa K’aux la exportación de 15 toneladas de plástico PET reciclado hacia el continente, en el marco de las acciones de recuperación de residuos valorizables que se desarrollan en la ciudad.

La iniciativa se realiza mediante un convenio entre el Municipio y la cooperativa, que trabaja en la recuperación, separación y acopio del material recolectado en las campanas ecológicas de Agrotécnica Fueguina ubicadas en distintos sectores de Ushuaia.

Una vez reunido y acondicionado, el PET es trasladado al continente, donde ingresa a un proceso de reutilización. De esa manera, residuos que antes podían terminar enterrados o dispersos en la ciudad pasan a formar parte de un circuito de economía circular.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó que el trabajo forma parte de la política ambiental impulsada por la gestión municipal y remarcó el rol de la Cooperativa K’aux, donde 16 familias de Ushuaia sostienen diariamente tareas vinculadas al reciclado y la reducción del impacto ambiental de los residuos.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de envíos permite fortalecer la recuperación de materiales, disminuir el volumen de residuos que llega al relleno sanitario y consolidar una práctica ambiental que depende también de la separación en origen y del compromiso de los vecinos.