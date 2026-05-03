Alerta por el frío: el Municipio difundió recomendaciones clave para una calefacción segura en los hogares

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Municipio difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir accidentes domésticos y cuidar la salud de las familias al momento de calefaccionar sus viviendas.
 
Río Grande 03/05/2026ShelknamsurShelknamsur

A través de Defensa Civil Municipal, se insistió en la importancia de utilizar únicamente artefactos habilitados y en condiciones seguras. En ese marco, recordaron que está prohibido el uso de equipos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

También se desaconsejó el uso de braseros o estufas a querosén dentro del hogar. En caso de utilizarlos, remarcaron que deben apagarse antes de dormir. En la misma línea, pidieron evitar prácticas peligrosas como calefaccionar ambientes con el horno o las hornallas de la cocina.

Otro de los puntos centrales es el mantenimiento de los artefactos. Desde el área indicaron que calefones, termotanques, calefactores y calderas deben ser revisados al menos una vez al año por un gasista matriculado, para garantizar su correcto funcionamiento.

Además, recomendaron controlar que no haya obstrucciones en rejillas o conductos de ventilación, ya que son fundamentales para la renovación del aire. A esto se suma la ventilación diaria de la vivienda, incluso en días de mucho frío, dejando al menos una abertura mínima que permita la circulación de aire.

El color de la llama también funciona como señal de alerta: debe ser siempre azul. La presencia de manchas negras en paredes o artefactos puede indicar una mala combustión. Asimismo, se aconseja verificar el estado de los caños de ventilación y su aislamiento, especialmente en su paso por paredes y pisos, para evitar filtraciones o riesgos de incendio.

Desde el Municipio recordaron que ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad o cansancio, podría tratarse de una intoxicación por monóxido de carbono. En esos casos, es fundamental retirar a las personas del ambiente y trasladarlas a un lugar con aire limpio de inmediato.

Para emergencias, se encuentran disponibles las líneas 103 de Defensa Civil Municipal y 107 del Hospital Regional Río Grande.

En un contexto de temperaturas extremas, las autoridades remarcan que la prevención es clave para evitar accidentes y garantizar un invierno seguro dentro de cada hogar.

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