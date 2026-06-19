Ushuaia participó de la apertura de la muestra “Meteo Made in Italy” en la UNTDF
La actividad se desarrolla en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y pone en valor la cooperación científica y tecnológica entre Argentina e Italia, a partir de herramientas aplicadas al estudio del ambiente, el cambio climático y la prevención de riesgos.
En representación del Municipio asistió el subsecretario de Modernización, Juan Delgado, quien acompañó la apertura junto al cónsul honorario de Italia en Tierra del Fuego, Moreno Salvatore; el rector de la UNTDF, Mariano Hermida; y representantes de organismos provinciales y nacionales.
Uno de los puntos centrales de la muestra es la difusión del sistema ítalo-argentino SIASGE, que integra información obtenida por los satélites argentinos SAOCOM y los italianos COSMO-SkyMed, utilizados para el seguimiento de fenómenos meteorológicos y ambientales.
Durante la presentación se destacó la importancia de contar con información estratégica para la investigación científica, la gestión de riesgos y la toma de decisiones públicas, especialmente en territorios donde las condiciones climáticas y ambientales tienen un peso determinante.
Desde el Municipio remarcaron que la participación en este tipo de espacios permite fortalecer vínculos institucionales y acompañar iniciativas que acercan la ciencia, la tecnología y la innovación a la comunidad.
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