Ushuaia participó de la apertura de la muestra “Meteo Made in Italy” en la UNTDF

La Municipalidad de Ushuaia participó de la inauguración de la muestra internacional “Meteo Made in Italy”, una propuesta orientada a acercar a la comunidad desarrollos tecnológicos vinculados a la meteorología, el monitoreo ambiental y la observación de la Tierra.
Ushuaia19/06/2026ShelknamsurShelknamsur

La actividad se desarrolla en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y pone en valor la cooperación científica y tecnológica entre Argentina e Italia, a partir de herramientas aplicadas al estudio del ambiente, el cambio climático y la prevención de riesgos.

En representación del Municipio asistió el subsecretario de Modernización, Juan Delgado, quien acompañó la apertura junto al cónsul honorario de Italia en Tierra del Fuego, Moreno Salvatore; el rector de la UNTDF, Mariano Hermida; y representantes de organismos provinciales y nacionales.

Uno de los puntos centrales de la muestra es la difusión del sistema ítalo-argentino SIASGE, que integra información obtenida por los satélites argentinos SAOCOM y los italianos COSMO-SkyMed, utilizados para el seguimiento de fenómenos meteorológicos y ambientales.

Durante la presentación se destacó la importancia de contar con información estratégica para la investigación científica, la gestión de riesgos y la toma de decisiones públicas, especialmente en territorios donde las condiciones climáticas y ambientales tienen un peso determinante.

Desde el Municipio remarcaron que la participación en este tipo de espacios permite fortalecer vínculos institucionales y acompañar iniciativas que acercan la ciencia, la tecnología y la innovación a la comunidad.

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