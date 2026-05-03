Somos Fueguinos defendió la derogación de la Ley 1529 y sostuvo que nunca existió un proceso de reforma constitucional en marcha

El bloque legislativo Somos Fueguinos (SF) fijó posición tras la derogación de la Ley 1529 y aseguró que la decisión adoptada por la Legislatura provincial es “plenamente válida desde el punto de vista constitucional”, al tiempo que descartó que haya existido un proceso de reforma en curso.
 
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A través de un comunicado difundido en espacios virtuales, el espacio que integran los legisladores Jorge Lechman y Raúl Von der Thusen planteó que la norma derogada formaba parte de una instancia previa —de carácter preconstituyente— y que, en ese marco, no implicaba el ejercicio del poder constituyente derivado. “En Tierra del Fuego no hubo elección de convencionales ni Convención Reformadora constituida”, señalaron.

Sobre esa base, argumentaron que el proceso nunca llegó a activarse desde el punto de vista jurídico. En esa línea, indicaron que la Legislatura habilitó una posibilidad de reforma que no se concretó y que, por lo tanto, podía ser dejada sin efecto por el mismo órgano que la sancionó.

El comunicado también incorpora un aspecto técnico vinculado al decreto de convocatoria firmado por el Poder Ejecutivo el 1 de mayo. Según explicaron, esa norma aún no había entrado en vigencia al momento de la derogación, dado que su eficacia se produce a partir del octavo día hábil posterior a su publicación. Bajo ese criterio, sostienen que no existía un proceso formal iniciado.

“No hay actos irreversibles, no hay convencionales electos, ni convención en funcionamiento”, remarcaron desde el bloque, al rechazar las interpretaciones que plantean la imposibilidad de frenar la reforma.

En paralelo, el espacio puso el acento en la distribución de competencias establecida por la Constitución provincial. Allí recordaron que la declaración de necesidad de reforma corresponde exclusivamente a la Legislatura, mientras que el Poder Ejecutivo cumple un rol instrumental, sin facultades para sostener por sí mismo el proceso.

Finalmente, desde Somos Fueguinos destacaron que la derogación de la Ley 1529 fue aprobada por una mayoría amplia en el recinto, lo que —según señalaron— refleja de manera directa la voluntad política de la provincia.

“El proceso no existía jurídicamente y la ley que lo habilitaba fue dejada sin efecto de manera legítima”, sintetiza la posición del bloque, que cerró su planteo con una consigna: sin ley no hay reforma y sin legalidad no hay proceso.

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