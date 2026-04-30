La Legislatura rechazó el proyecto del oficialismo para modificar la coparticipación municipal

La iniciativa impulsada por Federico Sciurano, Myriam Martínez y Federico Greve no reunió los votos necesarios y fue rechazada por una mayoría de 12 legisladores. El proyecto proponía modificar el esquema de distribución de los recursos coparticipables, reduciendo el porcentaje que reciben los municipios para redirigir esos fondos a la Provincia.
Legislatura 30/04/2026ShelknamsurShelknamsur

La propuesta no logró avanzar en el recinto y terminó bloqueada por una mayoría de 12 parlamentarios, en una sesión donde la discusión por los fondos públicos volvió a quedar en el centro del debate político.

El planteo del oficialismo apuntaba a revisar el sistema vigente con el argumento de mejorar el margen financiero de la Provincia, en un contexto de caída de ingresos y mayores compromisos presupuestarios. Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia en distintos bloques, que advirtieron sobre el impacto que una reducción de recursos podía generar en las intendencias.

Durante el debate, varios legisladores remarcaron que los municipios dependen de esos fondos para sostener servicios básicos como la recolección de residuos, el mantenimiento urbano, la asistencia social y distintas prestaciones locales que llegan todos los días a los vecinos.

La mayoría de la Cámara optó por mantener el esquema actual y evitar una modificación que podía tensionar aún más la relación entre la Provincia y los gobiernos locales.

El rechazo al proyecto fue leído como un respaldo a las intendencias, que vienen reclamando mayor previsibilidad en el envío de fondos y alertando sobre las dificultades que generan las demoras en la coparticipación.

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