Masivo apoyo a la Ley de Goteo: gremios municipales avanzan con más de 10 mil firmas

La Mesa Sindical de sindicatos municipales de Ushuaia avanzó con una nueva etapa en el impulso de la Ley de Goteo Diario de recursos coparticipables, al dar por finalizado el proceso de recolección de firmas y consolidar un respaldo amplio a la iniciativa.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), donde participaron representantes de los distintos gremios con actuación en el ámbito municipal. Allí ratificaron su acompañamiento al proyecto, al que consideran una herramienta clave para asegurar previsibilidad, transparencia y automaticidad en la distribución de recursos hacia los municipios y organismos provinciales.

En ese marco, se confirmó que este jueves se realizará la presentación formal ante la Legislatura de Tierra del Fuego de más de 10 mil firmas reunidas por organizaciones sindicales, sectores sociales, espacios políticos y vecinos de la provincia que adhieren a la propuesta.

De manera paralela, se resolvió convocar a una movilización para acompañar el tratamiento del proyecto, con el objetivo de visibilizar el respaldo social y presionar por su avance legislativo.

Desde la Mesa Sindical remarcaron que la Ley de Goteo no solo apunta a ordenar el flujo de recursos, sino que también resulta central para garantizar el financiamiento de organismos clave como la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), la Caja de Previsión Social y los municipios.

Asimismo, destacaron que la iniciativa constituye una herramienta para fortalecer la autonomía municipal, al asegurar que los fondos que corresponden a cada jurisdicción lleguen en tiempo y forma, impactando directamente en la prestación de servicios y en la estabilidad financiera de las administraciones locales.

En paralelo, indicaron que parte de los acuerdos alcanzados en las negociaciones paritarias se encuentra vinculada a la regularización de deudas y a la implementación de mecanismos que garanticen el flujo constante de recursos, como el propuesto en la Ley de Goteo.

En ese sentido, subrayaron que el respaldo al proyecto forma parte de un esfuerzo conjunto entre las organizaciones sindicales y el municipio para sostener y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores municipales, en un contexto económico que continúa presionando sobre las finanzas públicas y los ingresos del sector.