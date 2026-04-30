Ushuaia abre inscripciones para capacitaciones digitales gratuitas en el Punto Digital

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, abrió las inscripciones para una nueva oferta de capacitaciones que se dictarán en el Punto Digital, ubicado en Kuanip 2089, esquina La Pampa.

Las actividades comenzarán el próximo 4 de mayo y están orientadas a brindar herramientas digitales tanto para la vida cotidiana como para la inserción laboral y el acceso a nuevas tecnologías.

La propuesta incluye cursos de Canva, Word, Excel, Informática Inicial, Software Libre, Diseño Gráfico, Inteligencia Artificial para adultos y Gestión y Talento Humano. Además, se dispondrá de un espacio de acompañamiento digital destinado a fortalecer habilidades tecnológicas y facilitar el acceso a herramientas digitales.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, señaló que estas capacitaciones buscan que “más vecinos y vecinas incorporen herramientas concretas para desenvolverse en entornos digitales y ampliar sus oportunidades de formación y trabajo”.

En la misma línea, la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, sostuvo que estos espacios “son fundamentales para acercar herramientas a la comunidad, reducir brechas digitales y acompañar a quienes necesitan iniciarse o fortalecer sus conocimientos en el uso de tecnologías”.

La iniciativa forma parte de las políticas municipales orientadas a promover la inclusión digital y el acceso a la capacitación como herramienta clave para el desarrollo social y laboral en la ciudad.