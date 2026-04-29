Río Grande y la UNLP consolidan una agenda conjunta en salud con un convenio de cooperación

El intendente Martín Perez y el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, firmaron un Convenio Marco que profundiza dos años de trabajo articulado. El acuerdo apunta a fortalecer la formación, la investigación y la extensión, con foco en salud.
Río Grande 29/04/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande y la Universidad Nacional de La Plata avanzaron en la formalización de una agenda de trabajo conjunto con la firma de un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional. El acuerdo fue rubricado por el intendente Martín Perez y el presidente de la casa de estudios, Fernando Tauber, y busca dar continuidad a una línea de trabajo que ambas instituciones vienen desarrollando desde hace dos años.

La iniciativa apunta a consolidar la articulación en áreas clave como la formación, la investigación, la extensión universitaria y el desarrollo de propuestas académicas de interés común, con especial énfasis en el campo de la salud.

Durante la firma también estuvieron presentes el subsecretario de Salud del Municipio, Agustín Perez, y el prosecretario de la UNLP, Manuel Fonseca.

A partir de este acuerdo, se proyecta avanzar en la ejecución conjunta de programas y proyectos vinculados a la docencia y la investigación, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de acceso al conocimiento para la comunidad de Río Grande. La propuesta busca responder a demandas locales y regionales, especialmente en materia sanitaria.

En ese marco, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, destacó el recorrido compartido entre ambas instituciones. “Este convenio no es un hecho aislado, sino la consolidación de un camino que venimos recorriendo desde hace dos años junto a la Universidad Nacional de La Plata, con un propósito claro: fortalecer las capacidades locales en salud a partir del acceso al conocimiento”, señaló.

Además, remarcó el enfoque integral de la política pública en salud. “Entendemos que la salud no se construye solo desde el sistema sanitario, sino también desde la educación y el trabajo articulado con instituciones de referencia”, afirmó.

El acuerdo también se vincula con el lanzamiento de las Propuestas Académicas Universitarias en Salud 2026. La primera capacitación, titulada “Salud en infancias y adolescencias: desafíos contemporáneos”, comenzará el 29 de abril y ya cuenta con más de 2000 inscriptos de toda la provincia.

La iniciativa incluye la participación de instituciones como el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la Asociación de Psiquiatras de América Latina y la Asociación de Psiquiatras de Argentina, y tiene como objetivo acercar herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento en salud.

A lo largo del año se sumarán otras instancias formativas, entre ellas capacitaciones sobre consumos problemáticos, prevención del suicidio y abordaje de niños con desafíos en el neurodesarrollo.

Como antecedente de este trabajo conjunto, el Municipio y la UNLP ya habían impulsado la Diplomatura Universitaria en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, destinada a agentes sanitarios, así como un curso anual de formación de agentes multiplicadores en prevención del suicidio.

Últimos artículos
WhatsApp Image 2026-04-29 at 00.21.59

Reforma constitucional: Lechman consiguió dictamen y la definición pasa al recinto

Shelknamsur
Legislatura 28/04/2026
 
Pasadas las 22:30 de este martes, en la Comisión 1 de la Legislatura, el legislador Jorge Lechman consiguió firmar dictamen con mayoría agravada para avanzar con la derogación de la Ley 1529, la norma que habilitó el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego. El proyecto quedó incorporado al orden del día y será tratado este jueves 30 en sesión.
 
Te puede interesar
Lo más visto
md (55)

Vuoto advirtió que la reforma constitucional no responde a las urgencias de los fueguinos

Shelknamsur
Política27/04/2026
La legisladora provincial Victoria Vuoto cuestionó el avance del llamado a la reforma constitucional y pidió que el gobernador Gustavo Melella evalúe el contexto social y económico antes de convocar a la Convención. También advirtió por el costo del proceso, estimado en $8.000 millones, mientras la provincia atraviesa reclamos urgentes en salud, educación, OSEF, empleo, coparticipación y servicios básicos.
puerto

Puerto de Ushuaia: AGP lanzó el primer relevamiento técnico de la intervención y avanza la revisión sobre fondos transferidos al Gobierno provincial

Shelknamsur
Política28/04/2026
La Administración General de Puertos puso en marcha la primera licitación desde la intervención del Puerto de Ushuaia. El pliego prevé un relevamiento integral de la infraestructura portuaria, mientras también avanza la revisión sobre el destino del dinero transferido al Gobierno de la Provincia y otras partidas vinculadas a obras y convenios que quedaron bajo análisis.
 
202604230953505a77fbaaf2fae9616619c17eec3376c9

Campaña gratuita de detección temprana del cáncer de colon en Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia28/04/2026
LUCCAU —Lucha Contra el Cáncer Ushuaia— lleva adelante una campaña gratuita de detección temprana del cáncer de colon destinada a personas de 50 a 75 años, tengan o no obra social. La atención se realiza en Tte. Gral. Juan Domingo Perón Sur 680, Ushuaia, con turnos por WhatsApp al 2901-582533. La institución atiende de lunes a viernes, de 8 a 18 horas.
 
imagen_comision

Reforma constitucional: incertidumbre por los votos que definirán si la derogación llega al recinto

Shelknamsur
Legislatura 28/04/2026
Este martes, desde las 14 horas, la Comisión Nº 1 de Legislación General deberá definir si el proyecto para derogar el llamado a la reforma constitucional obtiene dictamen y queda en condiciones de llegar a la sesión del jueves 30. La clave estará en el quórum y en la mayoría de los votos emitidos: si participan ocho legisladores, se necesitarían seis acompañamientos; si participan seis, alcanzaría con cuatro.
 
WhatsApp Image 2026-04-29 at 00.21.59

Reforma constitucional: Lechman consiguió dictamen y la definición pasa al recinto

Shelknamsur
Legislatura 28/04/2026
 
Pasadas las 22:30 de este martes, en la Comisión 1 de la Legislatura, el legislador Jorge Lechman consiguió firmar dictamen con mayoría agravada para avanzar con la derogación de la Ley 1529, la norma que habilitó el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego. El proyecto quedó incorporado al orden del día y será tratado este jueves 30 en sesión.
 