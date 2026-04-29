Río Grande y la UNLP consolidan una agenda conjunta en salud con un convenio de cooperación

El Municipio de Río Grande y la Universidad Nacional de La Plata avanzaron en la formalización de una agenda de trabajo conjunto con la firma de un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional. El acuerdo fue rubricado por el intendente Martín Perez y el presidente de la casa de estudios, Fernando Tauber, y busca dar continuidad a una línea de trabajo que ambas instituciones vienen desarrollando desde hace dos años.

La iniciativa apunta a consolidar la articulación en áreas clave como la formación, la investigación, la extensión universitaria y el desarrollo de propuestas académicas de interés común, con especial énfasis en el campo de la salud.

Durante la firma también estuvieron presentes el subsecretario de Salud del Municipio, Agustín Perez, y el prosecretario de la UNLP, Manuel Fonseca.

A partir de este acuerdo, se proyecta avanzar en la ejecución conjunta de programas y proyectos vinculados a la docencia y la investigación, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de acceso al conocimiento para la comunidad de Río Grande. La propuesta busca responder a demandas locales y regionales, especialmente en materia sanitaria.

En ese marco, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, destacó el recorrido compartido entre ambas instituciones. “Este convenio no es un hecho aislado, sino la consolidación de un camino que venimos recorriendo desde hace dos años junto a la Universidad Nacional de La Plata, con un propósito claro: fortalecer las capacidades locales en salud a partir del acceso al conocimiento”, señaló.

Además, remarcó el enfoque integral de la política pública en salud. “Entendemos que la salud no se construye solo desde el sistema sanitario, sino también desde la educación y el trabajo articulado con instituciones de referencia”, afirmó.

El acuerdo también se vincula con el lanzamiento de las Propuestas Académicas Universitarias en Salud 2026. La primera capacitación, titulada “Salud en infancias y adolescencias: desafíos contemporáneos”, comenzará el 29 de abril y ya cuenta con más de 2000 inscriptos de toda la provincia.

La iniciativa incluye la participación de instituciones como el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la Asociación de Psiquiatras de América Latina y la Asociación de Psiquiatras de Argentina, y tiene como objetivo acercar herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento en salud.

A lo largo del año se sumarán otras instancias formativas, entre ellas capacitaciones sobre consumos problemáticos, prevención del suicidio y abordaje de niños con desafíos en el neurodesarrollo.

Como antecedente de este trabajo conjunto, el Municipio y la UNLP ya habían impulsado la Diplomatura Universitaria en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, destinada a agentes sanitarios, así como un curso anual de formación de agentes multiplicadores en prevención del suicidio.