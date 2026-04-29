Melella firmó el decreto y convocó a elecciones de convencionales: serán el 9 de agosto y el proceso demandará más de $8.000 millones

El anuncio se dio a conocer a través de su cuenta oficial en la red social X, donde el mandatario planteó el proceso como una instancia de participación amplia. “Hoy firmé el decreto para convocar a elecciones de convencionales constituyentes. El 9 de agosto, cada fueguino y fueguina va a poder elegir quiénes van a escribir la Constitución que nos merecemos”, expresó.

En una serie de publicaciones posteriores, Melella reforzó instalar el eje discursivo de la reforma: “Soñamos con una provincia donde los derechos no sean promesas. Donde no haya privilegios para pocos. Donde el esfuerzo de las familias fueguinas tenga respaldo real en la ley”.

El gobernador también insistió en que el proceso debe tener un carácter colectivo, apelando a la construcción participativa: “Esto es de todos. La reforma la construimos juntos, con las voces de nuestra comunidad. Tierra del Fuego tiene futuro, y ese futuro empieza el 9 de agosto”.

De acuerdo a estimaciones que circulan en el ámbito político, la reforma constitucional demandaría más de $8.000 millones, contemplando tanto la organización de los comicios como el funcionamiento de la convención.

En ese contexto, el legislador Jorge Lechman (SF) fijó una postura crítica sobre el avance del proceso y puso el foco en las prioridades de la provincia. “No es momento para llevar adelante una reforma que le cuesta miles de millones a los fueguinos mientras hay demandas urgentes sin resolver”, advirtió.

Además, el parlamentario remarcó que el debate debe darse con responsabilidad institucional y reglas claras. “Nosotros creemos en una provincia que empodere a los fueguinos, que les dé herramientas para salir adelante, no en decisiones que los hagan depender cada vez más de la política”, sostuvo.