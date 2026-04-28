Puerto de Ushuaia: AGP lanzó el primer relevamiento técnico de la intervención y avanza la revisión sobre fondos transferidos al Gobierno provincial

La intervención del Puerto de Ushuaia comenzó a mostrar sus primeros pasos administrativos concretos. La Administración General de Puertos —AGP S.A.U. en liquidación— publicó el primer llamado licitatorio destinado a relevar, medir y documentar el estado actual de la terminal portuaria fueguina.

El procedimiento apunta a construir una base técnica completa sobre la infraestructura existente. Según el pliego, el trabajo abarcará aproximadamente 45.000 metros cuadrados e incluirá muelles, accesos, áreas operativas, construcciones, sectores de agua y espacios vinculados al funcionamiento diario del puerto.

La medida aparece en un contexto sensible. Mientras se avanza con el relevamiento técnico, también comienza a tomar volumen la revisión sobre el destino del dinero que habría sido transferido al Gobierno provincial, además de partidas previstas para obras portuarias y posibles recursos vinculados a convenios con otras áreas del Estado.

En ese marco, la falta de precisiones podría abrir una etapa de mayor tensión institucional e incluso derivar en presentaciones ante la Justicia Federal, en caso de que no se logre determinar con claridad el recorrido administrativo y financiero de esos fondos.

El relevamiento impulsado por AGP utilizará tecnología de alta precisión. El pliego contempla el uso de drones, escaneo láser tridimensional —LiDAR—, equipos geodésicos y mediciones batimétricas en zonas operativas. Con esa información se deberán elaborar planos georreferenciados, ortofotos, modelos digitales del terreno y representaciones en tres dimensiones.

Además, toda la documentación obtenida será incorporada a una plataforma digital que permitirá consultar la información del puerto de manera centralizada. Esa herramienta deberá permanecer operativa durante al menos cinco años, de acuerdo con las condiciones establecidas en la licitación.

Otro punto relevante del pliego es la actualización catastral y dominial del predio portuario. Esa tarea permitirá identificar parcelas, ordenar ocupaciones, delimitar espacios y contar con respaldo técnico sobre el uso real de cada sector.

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 120 días hábiles, con posibilidad de prórroga. Las tareas deberán realizarse sin afectar la operatoria diaria del puerto, uno de los puntos centrales para evitar complicaciones en la actividad comercial, logística y turística.

La licitación también establece exigencias para las empresas interesadas. Deberán acreditar experiencia, contar con equipamiento propio, disponer de personal técnico especializado y no podrán subcontratar las tareas principales del relevamiento.