Funcionarios municipales de Ushuaia analizaron con los gremios el impacto de la quita de fondos de coparticipación

Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, encabezados por la jefa de Gabinete, Yesica Garay, mantuvieron un encuentro con representantes de los gremios con actuación en el ámbito municipal para analizar el impacto de la decisión adoptada por el Gobierno provincial de retener, sin instancia previa de diálogo, más de mil millones de pesos correspondientes a fondos de coparticipación que pertenecen a las tres ciudades de Tierra del Fuego. Una medida que, según se expuso, altera de manera directa el normal funcionamiento de los municipios y vuelve a poner en discusión el esquema de distribución de recursos en la provincia.

Ushuaia29/01/2026ShelknamsurShelknamsur
photo_5177210521734810491_y-1
Copiar Código AMP

Acompañaron a Garay la secretaria de Economía y Finanzas, Araceli Oviedo; el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte; y el subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales, Fernando Starkloff, quienes detallaron el alcance de la quita y sus posibles consecuencias en la administración cotidiana y en la prestación de servicios esenciales, en un contexto económico ya de por sí ajustado para las gestiones locales.

Del encuentro participaron integrantes de los gremios Jerárquicos, Sindicato de Músicos, SOEM, SEMUP, ATE y UPCN. Allí se remarcó que los fondos retenidos constituyen recursos clave para sostener la estructura municipal y garantizar servicios básicos, lo que vuelve aún más sensible una decisión adoptada de manera unilateral por el Ejecutivo provincial, sin consenso ni mecanismos de compensación claros.

En ese marco, Garay expresó que “estamos en alerta tras los últimos anuncios sobre la quita de la coparticipación a todos los municipios fueguinos”, y subrayó que se trata de una situación que “nos tiene que poner a todos en unidad para defender todo lo que tiene que ver con los recursos municipales”. La advertencia no sólo apunta al impacto inmediato en las arcas locales, sino también a un esquema de relaciones institucionales que vuelve a tensarse cuando las decisiones se concentran y se ejecutan sin acuerdos previos.

La jefa de Gabinete sostuvo además que el Municipio “va a recurrir a todas las instancias necesarias para que los empleados municipales y la comunidad comprendan las consecuencias de esta quita de fondos a los municipios”. Un mensaje que deja entrever que el debate no es meramente técnico, sino político e institucional, y que vuelve a exponer la discusión de fondo sobre cómo se compone y administra la coparticipación en la provincia, y quiénes terminan asumiendo los costos de decisiones tomadas lejos del territorio.

Te puede interesar
487ed154-39f0-482c-9144-055130f2bd4b_16-9-discover-aspect-ratio_default_0

La UNTDF salió a aclarar la visita de congresistas de Estados Unidos: “Fue un encuentro estrictamente científico y ambiental”

Shelknamsur
Ushuaia28/01/2026

Luego de las versiones y especulaciones que circularon en redes sociales tras el arribo de un avión oficial de Estados Unidos a Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) aclaró que la visita de una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses se enmarcó exclusivamente en una agenda académica y científica, sin ningún componente político, estratégico ni geopolítico.

Lo más visto
487ed154-39f0-482c-9144-055130f2bd4b_16-9-discover-aspect-ratio_default_0

La UNTDF salió a aclarar la visita de congresistas de Estados Unidos: “Fue un encuentro estrictamente científico y ambiental”

Shelknamsur
Ushuaia28/01/2026

Luego de las versiones y especulaciones que circularon en redes sociales tras el arribo de un avión oficial de Estados Unidos a Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) aclaró que la visita de una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses se enmarcó exclusivamente en una agenda académica y científica, sin ningún componente político, estratégico ni geopolítico.

puerto

Entre la administración provincial y el control federal: el Puerto de Ushuaia como síntoma de una crisis estructural y persistente del Estado provincial

Shelknamsur
Política28/01/2026

Buena parte de las objeciones a la intervención del Puerto de Ushuaia se construyeron sobre una idea difusa de soberanía provincial, como si el control federal fuese, en sí mismo, una anomalía institucional. Sin embargo, el artículo 21 de la Ley 24.093 plantea exactamente lo contrario: no concibe la descentralización portuaria como una cesión plena de poder, sino como un esquema de administración condicionada por responsabilidades que no admiten delegación.

Screenshot_20260129_144522_Samsung Notes

La Justicia Federal hizo observaciones formales al inicio de la causa por el Puerto de Ushuaia

Shelknamsur
Judiciales 29/01/2026

La demanda presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación comenzó su trámite con una serie de observaciones formales por parte de la Justicia Federal. En su primer auto, el Juzgado Federal de Ushuaia resolvió no habilitar la feria judicial y estableció una serie de pasos previos antes de permitir que el expediente  avance hacia el análisis de fondo.

photo_5177210521734810491_y-1

Funcionarios municipales de Ushuaia analizaron con los gremios el impacto de la quita de fondos de coparticipación

Shelknamsur
Ushuaia29/01/2026

Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, encabezados por la jefa de Gabinete, Yesica Garay, mantuvieron un encuentro con representantes de los gremios con actuación en el ámbito municipal para analizar el impacto de la decisión adoptada por el Gobierno provincial de retener, sin instancia previa de diálogo, más de mil millones de pesos correspondientes a fondos de coparticipación que pertenecen a las tres ciudades de Tierra del Fuego. Una medida que, según se expuso, altera de manera directa el normal funcionamiento de los municipios y vuelve a poner en discusión el esquema de distribución de recursos en la provincia.