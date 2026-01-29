Funcionarios municipales de Ushuaia analizaron con los gremios el impacto de la quita de fondos de coparticipación

La UNTDF salió a aclarar la visita de congresistas de Estados Unidos: “Fue un encuentro estrictamente científico y ambiental”
Luego de las versiones y especulaciones que circularon en redes sociales tras el arribo de un avión oficial de Estados Unidos a Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) aclaró que la visita de una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses se enmarcó exclusivamente en una agenda académica y científica, sin ningún componente político, estratégico ni geopolítico.