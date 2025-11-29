Ushuaia actualiza el boleto urbano a $1.280 pero seguirá entre las ciudades más económicas del país

La Municipalidad de Ushuaia confirmó este viernes la actualización del boleto del transporte público urbano, que pasará de $800 a $1.280 tras la revisión técnica establecida en la Ordenanza 3341. La decisión se adopta en un contexto de aumentos sostenidos en los principales insumos del servicio y con la premisa de mantener el esquema de subsidio municipal para amortiguar el impacto en los usuarios.

Durante todo 2025, Ushuaia sostuvo el boleto más bajo de la Patagonia y uno de los menores del país. De acuerdo con el cuadro tarifario elaborado por FATAP en noviembre, la capital fueguina se ubicó en el puesto 52 entre 61 jurisdicciones, con un valor congelado en $800 mientras las principales ciudades de la región ya superaban holgadamente la barrera de los mil pesos. Bariloche trepó a $2.153; San Martín de los Andes, a $1.561; Puerto Madryn, a $1.147; y Neuquén, a $1.140.

El informe técnico expuesto en la Asamblea detalló que los rubros esenciales del sistema —combustible, neumáticos, lubricantes, repuestos y salarios— vienen mostrando incrementos acumulados incluso por encima de la inflación general. La tarifa vigente hasta hoy partía de una base fijada en diciembre de 2023, totalmente desactualizada frente al cuadro económico de los últimos dos años.

Desde UISE remarcaron que la actualización apunta a sostener la continuidad y la calidad del servicio en un escenario nacional donde el interior del país enfrenta tarifas notablemente más altas. También subrayaron que, gracias al aporte municipal, Ushuaia seguirá ubicada entre las ciudades con menor costo de boleto. Actualmente, más de cinco mil estudiantes de niveles obligatorios y universitarios viajan de manera gratuita bajo los programas vigentes.

El nuevo valor entrará en vigencia una vez concluido el trámite administrativo correspondiente. Tanto UISE como el Municipio informarán en los próximos días la fecha exacta de implementación y los detalles del esquema de subsidios aplicable a cada grupo de usuarios.