Ushuaia retoma la obra de la pasarela Pedro Fique con fondos propios tras el freno de Nación

El Municipio decidió avanzar por su cuenta con los trabajos finales luego de que el Gobierno nacional dejara sin respuesta las requisitorias sobre la continuidad del proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Con personal y maquinaria propia, Ushuaia encaró la última etapa para habilitar una obra que llevaba dos años detenida.

Ushuaia29/11/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_4995051380934380381_y-1-1
Copiar Código AMP

La Municipalidad de Ushuaia decidió ponerle punto final a la espera y retomar por sus propios medios la obra de la pasarela Pedro Fique, luego de que el Gobierno nacional dejara sin respuestas las consultas sobre la continuidad del proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Tras meses de incertidumbre y una paralización que ya supera los dos años, el Ejecutivo local avanzó con la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria y asumió directamente la ejecución.

Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, se desplegó personal y maquinaria municipal para completar tareas clave: colocación de pavimento intertrabado, terminación de veredas, construcción de una bicisenda e instalación de alumbrado público y mobiliario urbano. Son los trabajos que permitirán cerrar definitivamente una obra que había quedado atrapada entre la falta de definiciones de Nación y el corte de la cadena de pagos generado desde Buenos Aires.

En paralelo, el Municipio insistió en que, durante meses, elevó consultas y alternativas para garantizar la continuidad del proyecto sin obtener ningún tipo de respuesta formal. Esa ausencia derivó en la decisión de finalizar el vínculo con la empresa contratista y avanzar con fondos propios, con el objetivo de no seguir prolongando una situación que afectaba a miles de vecinos y vecinas.

Con las tareas ya en etapa final, la administración capitalina busca recuperar una obra que considera estratégica para la conectividad urbana y que se había transformado en un símbolo del parate generado por la falta de acompañamiento nacional. El compromiso, remarcan, es habilitarla cuanto antes y devolverle funcionalidad a un sector clave de la ciudad.

Últimos artículos
PEREZ-1

Río Grande consolida un nuevo modelo de acompañamiento a las personas mayores con más de 5600 participantes en el Centro “Papa Francisco”

Shelknamsur
Río Grande 28/11/2025

A dos meses de su inauguración, el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” se convirtió en uno de los espacios de referencia en Río Grande. Con más de 5600 adultas y adultos mayores participando de sus actividades, la iniciativa del Municipio ya muestra un impacto directo en la vida cotidiana de este sector.

Te puede interesar
Lo más visto
photo_4989994198677261150_y-2

Ushuaia homenajeó al arquitecto Leonardo Luis Lupiano y bautizó con su nombre el salón principal del Museo de la Ciudad

Shelknamsur
Ushuaia27/11/2025

En una ceremonia cargada de emoción y memoria, la Municipalidad de Ushuaia designó con el nombre de Arquitecto Leonardo Luis Lupiano al salón principal del Museo de la Ciudad – Casa Pena. El acto, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación, incluyó el descubrimiento de una placa en homenaje a quien dedicó su vida a la defensa y preservación del patrimonio histórico y cultural de la capital fueguina.

photo_4990327621283416860_y-2

Río Grande: más de 5600 personas mayores participan de las actividades del Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco”

Shelknamsur
Río Grande 27/11/2025

A poco más de dos meses de su inauguración, el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” se consolidó como uno de los espacios más activos y concurridos de Río Grande. Más de 5600 adultas y adultos mayores forman parte de talleres, programas y actividades que apuntan a fortalecer el acompañamiento, la participación y el cuidado integral.

WhatsApp-Image-2023-12-18-at-08.44.15-1200x565

Von Der Thusen alertó por la indefinición legislativa y reclamó datos concretos sobre OSEF

Shelknamsur
Legislatura 27/11/2025

El legislador Raúl Von Der Thusen volvió a marcar la incertidumbre que atraviesa la Legislatura provincial por la ausencia de una fecha confirmada para la próxima sesión. En los pasillos ya se mencionan tres posibilidades —4, 5 o 12 de diciembre—, pero nada está cerrado. Para el parlamentario, la demora no responde a cuestiones administrativas sino a la falta de consensos políticos para abordar los temas más sensibles del cierre de año, entre ellos OSEF y la discusión por las salmoneras. “No tenemos fecha confirmada, y eso tiene más que ver con la falta de acuerdo interno que con otra cosa”, sostuvo.

multimedia.normal.bc35441d0d32abae.bm9ybWFsLndlYnA=

“El comercio fueguino necesita sostener el empleo”: Lapadula busca un acuerdo legislativo ante la urgencia del sector

Shelknamsur
Legislatura 28/11/2025

En el marco de una reunión con la AREF y las cámaras de comercio de Ushuaia y Río Grande, el legislador Matías Lapadula puso sobre la mesa la urgencia de brindar respuestas a un sector golpeado. Aunque la Comisión 2 no logró quórum, Lapadula destacó que el diálogo se mantuvo y que “la realidad del comercio exige respuestas urgentes”.

PEREZ-1

Río Grande consolida un nuevo modelo de acompañamiento a las personas mayores con más de 5600 participantes en el Centro “Papa Francisco”

Shelknamsur
Río Grande 28/11/2025

A dos meses de su inauguración, el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” se convirtió en uno de los espacios de referencia en Río Grande. Con más de 5600 adultas y adultos mayores participando de sus actividades, la iniciativa del Municipio ya muestra un impacto directo en la vida cotidiana de este sector.