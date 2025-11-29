Ushuaia retoma la obra de la pasarela Pedro Fique con fondos propios tras el freno de Nación

La Municipalidad de Ushuaia decidió ponerle punto final a la espera y retomar por sus propios medios la obra de la pasarela Pedro Fique, luego de que el Gobierno nacional dejara sin respuestas las consultas sobre la continuidad del proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Tras meses de incertidumbre y una paralización que ya supera los dos años, el Ejecutivo local avanzó con la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria y asumió directamente la ejecución.

Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, se desplegó personal y maquinaria municipal para completar tareas clave: colocación de pavimento intertrabado, terminación de veredas, construcción de una bicisenda e instalación de alumbrado público y mobiliario urbano. Son los trabajos que permitirán cerrar definitivamente una obra que había quedado atrapada entre la falta de definiciones de Nación y el corte de la cadena de pagos generado desde Buenos Aires.

En paralelo, el Municipio insistió en que, durante meses, elevó consultas y alternativas para garantizar la continuidad del proyecto sin obtener ningún tipo de respuesta formal. Esa ausencia derivó en la decisión de finalizar el vínculo con la empresa contratista y avanzar con fondos propios, con el objetivo de no seguir prolongando una situación que afectaba a miles de vecinos y vecinas.

Con las tareas ya en etapa final, la administración capitalina busca recuperar una obra que considera estratégica para la conectividad urbana y que se había transformado en un símbolo del parate generado por la falta de acompañamiento nacional. El compromiso, remarcan, es habilitarla cuanto antes y devolverle funcionalidad a un sector clave de la ciudad.