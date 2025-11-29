Ushuaia retoma la obra de la pasarela Pedro Fique con fondos propios tras el freno de Nación

ShelknamsurUshuaia27/11/2025
En una ceremonia cargada de emoción y memoria, la Municipalidad de Ushuaia designó con el nombre de Arquitecto Leonardo Luis Lupiano al salón principal del Museo de la Ciudad – Casa Pena. El acto, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación, incluyó el descubrimiento de una placa en homenaje a quien dedicó su vida a la defensa y preservación del patrimonio histórico y cultural de la capital fueguina.
ShelknamsurRío Grande 27/11/2025
Con la participación de más de 200 estudiantes y docentes, Río Grande volvió a convertirse en un polo de creatividad y desarrollo tecnológico con la realización de la 2da edición de TecnoGrande, una muestra que dejó en claro el peso estratégico de la educación técnica en el entramado productivo de la provincia.
ShelknamsurRío Grande 27/11/2025
A poco más de dos meses de su inauguración, el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” se consolidó como uno de los espacios más activos y concurridos de Río Grande. Más de 5600 adultas y adultos mayores forman parte de talleres, programas y actividades que apuntan a fortalecer el acompañamiento, la participación y el cuidado integral.
ShelknamsurLegislatura 27/11/2025
El legislador Raúl Von Der Thusen volvió a marcar la incertidumbre que atraviesa la Legislatura provincial por la ausencia de una fecha confirmada para la próxima sesión. En los pasillos ya se mencionan tres posibilidades —4, 5 o 12 de diciembre—, pero nada está cerrado. Para el parlamentario, la demora no responde a cuestiones administrativas sino a la falta de consensos políticos para abordar los temas más sensibles del cierre de año, entre ellos OSEF y la discusión por las salmoneras. “No tenemos fecha confirmada, y eso tiene más que ver con la falta de acuerdo interno que con otra cosa”, sostuvo.
ShelknamsurUshuaia27/11/2025
Este sábado 29 de noviembre, de 10 a 15 horas, el Centro de Salud municipal abrirá sus puertas para una jornada gratuita sin turnos previos. Durante la actividad se podrá acceder por orden de llegada a controles de enfermería, atención pediátrica, agudeza visual, testeos de VIH y sífilis, y asesoramiento en nutrición.
ShelknamsurLegislatura 28/11/2025
En el marco de una reunión con la AREF y las cámaras de comercio de Ushuaia y Río Grande, el legislador Matías Lapadula puso sobre la mesa la urgencia de brindar respuestas a un sector golpeado. Aunque la Comisión 2 no logró quórum, Lapadula destacó que el diálogo se mantuvo y que “la realidad del comercio exige respuestas urgentes”.
ShelknamsurRío Grande 28/11/2025
A dos meses de su inauguración, el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” se convirtió en uno de los espacios de referencia en Río Grande. Con más de 5600 adultas y adultos mayores participando de sus actividades, la iniciativa del Municipio ya muestra un impacto directo en la vida cotidiana de este sector.
ShelknamsurRío Grande 28/11/2025
El Municipio lleva adelante tareas de limpieza, colocación de plantines, pintura y reacondicionamiento de bulevares, en el marco del plan estacional de puesta en valor de los espacios públicos más transitados de la ciudad.
ShelknamsurRío Grande 28/11/2025
El Municipio difundió una agenda con más de diez eventos abiertos a la comunidad: charlas ambientales, la Expo Oficios, peñas, muestras juveniles, recitales en pantalla gigante, juegos para las infancias y la inauguración del Mercado del Atlántico.
ShelknamsurUshuaia29/11/2025
El Municipio decidió avanzar por su cuenta con los trabajos finales luego de que el Gobierno nacional dejara sin respuesta las requisitorias sobre la continuidad del proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Con personal y maquinaria propia, Ushuaia encaró la última etapa para habilitar una obra que llevaba dos años detenida.