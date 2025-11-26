La Comisión de Economía Nº 2 analizará proyectos sobre regímenes especiales de presentación espontánea y regularización de deudas

Así lo establece el memorando interno Nº 053/25 emitido por la Dirección de Comisiones, donde además se informa que fueron invitados a participar del encuentro —que será presidido por el legislador Federico Sciurano (FORJA)— representantes de la Agencia de Recaudación del Estado Fueguino (AREF) y de las Cámaras de Comercio de Tierra del Fuego.

Los asuntos incluidos en el temario son el Nº 400/25, presentado por el bloque La Libertad Avanza (LLA), y el Nº 421/25, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. Ambos proyectos comparten el objetivo de fomentar la actividad económica y otorgar mayor previsibilidad al desarrollo productivo de la provincia.

En relación con la propuesta de LLA, el documento aclara que surge a partir de un pedido formal de la Cámara de Comercio de Río Grande y de la Cámara Fueguina de la Madera (CAFUFAMA), que expresaron la necesidad de un mecanismo que facilite la regularización de obligaciones tributarias.