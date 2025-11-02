Río Grande acelera el plan de embellecimiento urbano con intervenciones en bulevares, rotondas y plazas

Con la llegada de la temporada primavera–verano, el Municipio de Río Grande profundizó los trabajos de pintura, limpieza, parquizado y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es reforzar el entorno urbano que las vecinas y los vecinos utilizan durante todo el año y consolidar una imagen ordenada, cuidada y con mayor sentido de pertenencia.

La gestión del intendente Martín Pérez viene sosteniendo un programa de intervención continua a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que despliega equipos en bulevares, rotondas y sectores de encuentro barrial. Según adelantaron desde el área, el ritmo de trabajo se intensificará durante las próximas semanas para aprovechar las condiciones climáticas favorables.

Entre los puntos donde ya se registran avances se destacan el triángulo de Sarmiento y Perón, la rotonda del Cristo —que entra en su etapa final—, la ciclovía de la costanera, el boulevard Pacheco y las plazas ubicadas en Perón y Ricardo Rojas, además de la plaza del AGP. En todos esos sectores se realizan tareas de pintura, mantenimiento y puesta en valor.

Los trabajos de corte de pasto, preparación de suelo y colocación de plantines abarcan también espacios como Rosales y 9 de Julio; el corredor de Ricardo Rojas; el Polideportivo Carlos Margalot; la rotonda de Chacra; y la rotonda del Austral. En paralelo, cuadrillas municipales llevan adelante operativos de limpieza en el Paseo Canto del Viento, la plaza Dagostini y la plaza del Delfín. En San Martín y Thorne, en tanto, se prepara el terreno para futuras plantaciones.

Este conjunto de intervenciones forma parte del plan integral de recuperación y mantenimiento del espacio público que el Municipio impulsa para fortalecer la identidad local y mejorar la calidad de vida de quienes habitan la ciudad. Con acciones distribuidas en toda la trama urbana, la administración municipal sostiene que Río Grande avanza hacia un perfil más ordenado, verde y amigable para la comunidad.