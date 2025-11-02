Río Grande acelera el plan de embellecimiento urbano con intervenciones en bulevares, rotondas y plazas

ShelknamsurDe interés 30/10/2025
La nueva temporada de pesca 2025/2026 regirá del 1° de noviembre al 1° de mayo y ya tiene precios definidos: temporada completa $70.000, tres días $30.000, un día $20.000, jóvenes $15.000 y gratis para menores de 12, jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Además, desde marzo será obligatoria la devolución de todas las capturas.
Mariano LópezNacionales30/10/2025
La ausencia de Gustavo Melella en la cumbre de gobernadores no fue un descuido: fue una señal política deliberada. En la Casa Rosada no olvidan que el mandatario fueguino retiró la seguridad en la última visita presidencial, mientras Tierra del Fuego atraviesa el peor deterioro en décadas: 50% de pobreza, hospitales sin insumos, escuelas cerradas y un gobernador que vive otra realidad, mientras prepara una elección constituyente que más del 70% de la población rechaza. Con ese cuadro, Milei decidió dejarlo afuera y dejó en claro que no piensa sentarse con quien ni siquiera logra ordenar su propia provincia.
ShelknamsurRío Grande 30/10/2025
El Municipio de Río Grande impulsa el uso del Espacio de Coworking ubicado en Pellegrino 520, un ámbito que se consolidó como una alternativa clave para estudiantes, emprendedores y trabajadores independientes que necesitan un lugar cómodo, accesible y bien equipado para concentrarse.
ShelknamsurUshuaia31/10/2025
Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, la Municipalidad de Ushuaia intensificó en los últimos días el operativo integral de mantenimiento y mejora en distintos puntos de la ciudad. Se trata de las tareas que cada año cobran mayor ritmo tras el invierno y que buscan dejar a la capital fueguina en condiciones óptimas para recibir a vecinos y turistas.
ShelknamsurDe interés 01/11/2025
La candidata a vocal de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) por los Activos de la Lista 22 color Cian, Ruth Gómez, se refirió a las elecciones del próximo 7 de noviembre, en las que se renovarán los integrantes del Directorio en toda la provincia.
ShelknamsurRío Grande 01/11/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante una nueva edición del programa “Juventudes Ponen Primera”, con el objetivo de promover la educación vial y acompañar a las juventudes en la construcción de una movilidad segura y responsable.
ShelknamsurUshuaia01/11/2025
El titular del área de Medio Ambiente del Municipio, David Ferreyra, informó que las intervenciones realizadas se enmarcan en una planificación que viene aplicándose desde fines de agosto, orientada a reforzar las tareas de limpieza, mantenimiento y embellecimiento urbano. Según explicó, esta línea de trabajo responde a una lógica sostenida que busca mejorar el aspecto general de la ciudad mediante acciones continuas en distintos sectores.
ShelknamsurLegislatura 02/11/2025
Del 4 al 18 de noviembre, la Comisión de Presupuesto y Economía Nº 2 —que preside Federico Sciurano— empezará a trabajar sobre el proyecto del Presupuesto 2026, aunque el texto ni siquiera ingresó formalmente a la Cámara. La discusión se ampara en el reglamento para habilitar las comisiones, pero el proceso arranca con una particularidad difícil: se debatirá un presupuesto que, en términos estrictos, todavía no existe para el Poder Legislativo.
ShelknamsurRío Grande 02/11/2025
Con la mira puesta en garantizar una celebración ordenada y sin sobresaltos, el Municipio de Río Grande reunió a todas las fuerzas que intervendrán en el operativo previsto para las cuatro noches de la Serenata Estudiantil 2025, que comenzará el próximo 3 de noviembre en el Cono de Sombra. La coordinación apunta a anticipar escenarios y reforzar un esquema integral de prevención destinado a los jóvenes que participarán del tradicional encuentro.
ShelknamsurRío Grande 02/11/2025
Con la llegada de la temporada primavera–verano, el Municipio de Río Grande profundizó los trabajos de pintura, limpieza, parquizado y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es reforzar el entorno urbano que las vecinas y los vecinos utilizan durante todo el año y consolidar una imagen ordenada, cuidada y con mayor sentido de pertenencia.