Río Grande afina el operativo de seguridad para la Serenata Estudiantil: control estricto, coordinación interinstitucional y más de 150 agentes en despliegue

Con la mira puesta en garantizar una celebración ordenada y sin sobresaltos, el Municipio de Río Grande reunió a todas las fuerzas que intervendrán en el operativo previsto para las cuatro noches de la Serenata Estudiantil 2025, que comenzará el próximo 3 de noviembre en el Cono de Sombra. La coordinación apunta a anticipar escenarios y reforzar un esquema integral de prevención destinado a los jóvenes que participarán del tradicional encuentro.

Durante el encuentro se establecieron los lineamientos centrales del Operativo de Seguridad Ciudadana, que tendrá a Defensa Civil como área a cargo, acompañada por distintas dependencias municipales y fuerzas federales. El dispositivo contempla un despliegue robusto de personal, móviles, puestos sanitarios y monitoreo permanente, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del evento y reducir al mínimo cualquier riesgo.

Entre las instituciones involucradas figuran Defensa Civil Municipal, Gendarmería Nacional, Policía Federal, personal de Admisión y Permanencia, la Dirección de Tránsito y el servicio médico de Medical Sur. La estrategia acordada incluye controles de ingreso y egreso, vigilancia con cámaras, puestos de hidratación, asistencia sanitaria inmediata y un trabajo coordinado en el perímetro vial del predio. Además, el Cono de Sombra será completamente vallado y sólo podrán acceder estudiantes previamente registrados.

“Desde el Municipio estamos trabajando para que esta nueva edición de la Serenata Estudiantil cuente con todas las medidas internas y externas de seguridad”, sostuvo el director de Defensa Civil, Sebastián Águila. Según explicó, se acordó un esquema conjunto con fuerzas federales, servicios médicos y tránsito, “priorizando en todo momento el bienestar y el cuidado de los adolescentes que participarán de las jornadas”.

El operativo implicará la intervención de más de 150 trabajadores y trabajadoras municipales, un volumen inusual para este tipo de celebraciones, pero considerado indispensable para garantizar la organización general del evento. “Este trabajo articulado refuerza el compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención y la responsabilidad en los eventos masivos”, remarcó Águila.

La Serenata Estudiantil es una de las celebraciones juveniles más convocantes del año, y la expectativa municipal es que los estudiantes puedan disfrutarla en un marco seguro, supervisado y con recursos disponibles para cualquier situación. El trabajo interinstitucional, sostienen en el Municipio, será clave para que la fiesta se viva con tranquilidad y sin contratiempos.

