El gobierno de Melella recibe un duro castigo en las urnas tras años de mala gestión y desgaste político

Desde su cuenta de X, el parlamentario de (SF) fue contundente:

“Tierra del Fuego castigó en las urnas la falta de transparencia, la falta de gestión, el abandono de la SALUD, la EDUCACIÓN; el pedido de eliminar opositores y jueces; el capricho de reformar la Constitución en una provincia tristemente empobrecida”.

En su análisis, Lechman subrayó que la mala gestión del Gobierno provincial no solo deterioró los servicios esenciales y la calidad de vida, sino que profundizó la crisis económica en un contexto marcado por el aumento de la pobreza, el costo de vida y la caída de la actividad.

El voto de este domingo dejó expuesto un hartazgo social que ya no se disimula: la ciudadanía exigió resultados concretos y una conducción que se enfoque en resolver los problemas reales de la provincia.

“La ciudadanía fueguina dio un mensaje claro: basta de improvisaciones y de jugar con el futuro de la provincia”.

La elección también redefinió el mapa político fueguino a nivel nacional: La Libertad Avanza se impuso con claridad en Tierra del Fuego, quedándose con los cargos en disputa tanto para senadores como para diputados nacionales, mientras el oficialismo provincial sufrió un retroceso histórico