Río Grande sumó dos nuevos semáforos en zonas de alta circulación para reforzar la seguridad vial

Los equipos fueron instalados recientemente en las intersecciones de Posadas y Perú, y Almafuerte y Avenida Belgrano, sectores donde se registraban con frecuencia accidentes de tránsito. La medida forma parte de un plan de inversión municipal en infraestructura vial que busca ordenar la circulación y brindar mayor protección a peatones y conductores.

Desde el Ejecutivo local recordaron que, en ambos puntos, ya se habían colocado reductores de velocidad y señalización preventiva. Sin embargo, ante los reiterados reclamos de los vecinos y la persistencia de maniobras peligrosas, se resolvió avanzar con la instalación de los semáforos.

El Municipio pidió a los automovilistas conducir con precaución y respeto por las normas de tránsito, para contribuir a un desplazamiento más seguro en toda la ciudad.