Río Grande sumó dos nuevos semáforos en zonas de alta circulación para reforzar la seguridad vial

Política20/10/2025
El apoderado de Fuerza Patria, Sebastián Iriarte, destacó el acompañamiento de los fueguinos y fueguinas durante las actividades de campaña desarrolladas el fin de semana junto a los candidatos de la Lista 503, encabezada por el gobernador Gustavo Melella, la diputada nacional Agustina Propato y Sergio Berni, actual rector del Instituto Vucetich.
Nacionales21/10/2025
La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, recorrió este lunes las plantas industriales de Newsan, donde dialogó con autoridades y trabajadores metalúrgicos. En plena campaña, la candidata de Fuerza Patria reafirmó su compromiso con la defensa del régimen de promoción industrial y lanzó duras críticas al Gobierno nacional, al que acusó de “destruir la producción y el empleo fueguino”.
Ushuaia21/10/2025
El secretario de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Dante Asili, recibió la visita del Veterano de Guerra de Malvinas Raúl Alfredo Souza Conrado, oriundo de Cañuelas, quien realizó una emotiva donación al Museo Pensar Malvinas: una carta enviada a las Islas durante el conflicto bélico de 1982.
Ushuaia21/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, convocó a emprendedores, emprendedoras y cooperativas de la ciudad a participar en una nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.
Ushuaia21/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Ambiente y las Reservas Naturales Urbanas (RNU), lanzó el concurso de fotografía “La naturaleza se rebela ante el cambio climático”, destinado a estudiantes del último año del nivel secundario.
Nacionales21/10/2025
En el marco de las acciones de investigación y monitoreo ambiental que impulsa la Prefectura Naval Argentina, el motovelero “Dr. Bernardo Houssay” zarpó para dar inicio a una campaña científica de aproximadamente 45 días, que incluye proyectos propios de la Dirección de Protección Ambiental y trabajos conjuntos con investigadores de Argentina y Chile.
Nacionales21/10/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, convocó a los fueguinos a acompañar con el voto a los candidatos del frente Defendamos Tierra del Fuego, al considerar que la elección de este domingo será clave para poner un freno al modelo de ajuste impulsado por el gobierno nacional.
Judiciales 21/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia presentó una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción N°3 tras los hechos ocurridos la noche del 17 de octubre, cuando un grupo de personas ocupó ilegalmente terrenos municipales en el sector de Barrio El Escondido y Barrio Esperanza II.
Ushuaia21/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia continúa adelante con el plan integral de bacheo y recuperación de calles, una acción que busca reparar el asfalto deteriorado tras el invierno y garantizar una mejor transitabilidad y seguridad vial.
De interés 21/10/2025
Con una amplia convocatoria y un balance más que positivo, el Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, llevó adelante la cuarta edición de la Expo PyME Fueguina, que tuvo lugar en el Salón Maipú del Hotel Albatros de Ushuaia.