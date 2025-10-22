Río Grande sumó dos nuevos semáforos en zonas de alta circulación para reforzar la seguridad vial

El Municipio de Río Grande informó que desde este miércoles comenzaron a funcionar dos nuevos semáforos en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en cruces con alto tránsito.

Río Grande 22/10/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_5172540767002626875_y-2
Copiar Código AMP

Los equipos fueron instalados recientemente en las intersecciones de Posadas y Perú, y Almafuerte y Avenida Belgrano, sectores donde se registraban con frecuencia accidentes de tránsito. La medida forma parte de un plan de inversión municipal en infraestructura vial que busca ordenar la circulación y brindar mayor protección a peatones y conductores.

Desde el Ejecutivo local recordaron que, en ambos puntos, ya se habían colocado reductores de velocidad y señalización preventiva. Sin embargo, ante los reiterados reclamos de los vecinos y la persistencia de maniobras peligrosas, se resolvió avanzar con la instalación de los semáforos.

El Municipio pidió a los automovilistas conducir con precaución y respeto por las normas de tránsito, para contribuir a un desplazamiento más seguro en toda la ciudad.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
photo_5168242866243963700_y-1

Cristina López: “Cada fábrica que cierra son familias que se quedan sin futuro”

Shelknamsur
Nacionales21/10/2025

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, recorrió este lunes las plantas industriales de Newsan, donde dialogó con autoridades y trabajadores metalúrgicos. En plena campaña, la candidata de Fuerza Patria reafirmó su compromiso con la defensa del régimen de promoción industrial y lanzó duras críticas al Gobierno nacional, al que acusó de “destruir la producción y el empleo fueguino”.

c168f4f9-a103-48bd-a5b1-bed13ba1f95f

Una carta que volvió a casa: un Veterano de la Guerra oriundo de Cañuelas donó al Museo Pensar Malvinas de Ushuaia una misiva escrita en pleno conflicto de 1982.

Shelknamsur
Ushuaia21/10/2025

El secretario de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Dante Asili, recibió la visita del Veterano de Guerra de Malvinas Raúl Alfredo Souza Conrado, oriundo de Cañuelas, quien realizó una emotiva donación al Museo Pensar Malvinas: una carta enviada a las Islas durante el conflicto bélico de 1982.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 17.52.09

Nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador en Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia21/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, convocó a emprendedores, emprendedoras y cooperativas de la ciudad a participar en una nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.