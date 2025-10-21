Una carta que volvió a casa: un Veterano de la Guerra oriundo de Cañuelas donó al Museo Pensar Malvinas de Ushuaia una misiva escrita en pleno conflicto de 1982.

El secretario de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Dante Asili, recibió la visita del Veterano de Guerra de Malvinas Raúl Alfredo Souza Conrado, oriundo de Cañuelas, quien realizó una emotiva donación al Museo Pensar Malvinas: una carta enviada a las Islas durante el conflicto bélico de 1982.

El documento, escrito de puño y letra por su prima Nelly Tripichio, fue remitido a Souza Conrado mientras cumplía funciones a bordo del ARA Piedrabuena, buque en el que prestó servicio durante la guerra.

La carta, que guarda el tono íntimo y esperanzador de aquellos días, pasará a formar parte del acervo histórico del museo. La donación se enmarca en las acciones permanentes de preservación y difusión de la memoria colectiva sobre la Gesta de 1982, que impulsa la Secretaría de Asuntos de Malvinas de Ushuaia.

“Asili destacó el gesto y el valor histórico del documento, que permitirá seguir fortaleciendo el vínculo entre las nuevas generaciones y quienes defendieron la soberanía argentina en el Atlántico Sur”.

