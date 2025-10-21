Una carta que volvió a casa: un Veterano de la Guerra oriundo de Cañuelas donó al Museo Pensar Malvinas de Ushuaia una misiva escrita en pleno conflicto de 1982.

ShelknamsurUshuaia20/10/2025
En las instalaciones de la Casa de la Mujer, el Municipio de Ushuaia llevó adelante una nueva edición del Mercado Concentrador, esta vez dedicada al Día de la Madre, que volvió a reunir a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad atraídos por las propuestas de comercios y emprendedores locales.
ShelknamsurPolítica20/10/2025
El apoderado de Fuerza Patria, Sebastián Iriarte, destacó el acompañamiento de los fueguinos y fueguinas durante las actividades de campaña desarrolladas el fin de semana junto a los candidatos de la Lista 503, encabezada por el gobernador Gustavo Melella, la diputada nacional Agustina Propato y Sergio Berni, actual rector del Instituto Vucetich.
ShelknamsurUshuaia20/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia acompañó la jornada de jineteada organizada por la Agrupación Gauchos Fueguinos, que se realizó el domingo en el campo de doma y folclore de los hijos de Tito y Tito Padín, en el marco de los festejos por el Día de la Madre.
ShelknamsurNacionales20/10/2025
En la recta final hacia las elecciones legislativas, el candidato a senador nacional por Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, sostuvo que su espacio “representa la esperanza de los fueguinos” ante un Gobierno nacional que, según afirmó, “paralizó la producción y golpea a los jubilados y a las personas con discapacidad”.
ShelknamsurRío Grande 20/10/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, anunció la apertura de inscripciones para participar de la competencia de Escalada Deportiva que se desarrollará el 1 y 2 de noviembre, desde las 10:00, en el Parque Municipal de Deportes Urbanos (Gálvez 701).
ShelknamsurNacionales21/10/2025
La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, recorrió este lunes las plantas industriales de Newsan, donde dialogó con autoridades y trabajadores metalúrgicos. En plena campaña, la candidata de Fuerza Patria reafirmó su compromiso con la defensa del régimen de promoción industrial y lanzó duras críticas al Gobierno nacional, al que acusó de “destruir la producción y el empleo fueguino”.
ShelknamsurUshuaia21/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, convocó a emprendedores, emprendedoras y cooperativas de la ciudad a participar en una nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.
ShelknamsurUshuaia21/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Ambiente y las Reservas Naturales Urbanas (RNU), lanzó el concurso de fotografía “La naturaleza se rebela ante el cambio climático”, destinado a estudiantes del último año del nivel secundario.
ShelknamsurNacionales21/10/2025
En el marco de las acciones de investigación y monitoreo ambiental que impulsa la Prefectura Naval Argentina, el motovelero “Dr. Bernardo Houssay” zarpó para dar inicio a una campaña científica de aproximadamente 45 días, que incluye proyectos propios de la Dirección de Protección Ambiental y trabajos conjuntos con investigadores de Argentina y Chile.
ShelknamsurNacionales21/10/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, convocó a los fueguinos a acompañar con el voto a los candidatos del frente Defendamos Tierra del Fuego, al considerar que la elección de este domingo será clave para poner un freno al modelo de ajuste impulsado por el gobierno nacional.