Una carta que volvió a casa: un Veterano de la Guerra oriundo de Cañuelas donó al Museo Pensar Malvinas de Ushuaia una misiva escrita en pleno conflicto de 1982.

El documento, escrito de puño y letra por su prima Nelly Tripichio, fue remitido a Souza Conrado mientras cumplía funciones a bordo del ARA Piedrabuena, buque en el que prestó servicio durante la guerra.

La carta, que guarda el tono íntimo y esperanzador de aquellos días, pasará a formar parte del acervo histórico del museo. La donación se enmarca en las acciones permanentes de preservación y difusión de la memoria colectiva sobre la Gesta de 1982, que impulsa la Secretaría de Asuntos de Malvinas de Ushuaia.

“Asili destacó el gesto y el valor histórico del documento, que permitirá seguir fortaleciendo el vínculo entre las nuevas generaciones y quienes defendieron la soberanía argentina en el Atlántico Sur”.