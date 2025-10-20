Río Grande abre las inscripciones para la competencia de escalada deportiva

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, anunció la apertura de inscripciones para participar de la competencia de Escalada Deportiva que se desarrollará el 1 y 2 de noviembre, desde las 10:00, en el Parque Municipal de Deportes Urbanos (Gálvez 701).

La propuesta contará con dos categorías: Promocional (+13) y Mayores (+16), y las inscripciones ya pueden realizarse de manera online a través del enlace oficial https://bit.ly/4hqh1jq.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca promover la práctica deportiva y el espíritu competitivo entre jóvenes y adultos, fortaleciendo los espacios de encuentro, aprendizaje y recreación que el Municipio impulsa de forma permanente.

