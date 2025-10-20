Río Grande abre las inscripciones para la competencia de escalada deportiva

Lo más visto

Puerto de Ushuaia: una auditoría nacional advierte graves falencias operativas y financieras Shelknamsur Política 16/10/2025 Una auditoría nacional reveló un panorama crítico en el puerto de Ushuaia. El informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación expone fallas estructurales, obras paralizadas y un manejo administrativo que pone en riesgo el funcionamiento de la terminal más austral del país.

Puerto de Ushuaia: entre la importancia estratégica y una administración que hace agua Mariano López Política 16/10/2025 El puerto de Ushuaia es importante, sí, pero por razones estratégicas y geopolíticas, no por su administración. Su peso internacional se explica por su cercanía con la Antártida, su rol logístico en las campañas científicas y su ubicación privilegiada en el Atlántico Sur. Sin embargo, el propio informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) deja al descubierto una realidad menos épica: pilotes cortados, defensas vencidas, una red contra incendios inexistente y obras que nunca se terminaron.

Lechman apelará ante la Corte Suprema y advierte que la discusión constitucional aún no está cerrada Shelknamsur Judiciales 17/10/2025 El legislador Jorge Lechman confirmó que llevará su planteo contra la reforma constitucional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hará mediante un recurso de queja, tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego de no conceder el recurso extraordinario federal que había sido presentado en el marco de la causa “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Acción meramente declarativa” (Expediente Nº 4646/24).

Negocio de tierras y ocupación frustrada en Ushuaia: terrenos fiscales se ofrecían hasta por $20 millones Shelknamsur Ushuaia 18/10/2025 Después del mediodía del sábado, los ocupantes que permanecían en el asentamiento lindero al predio de los Boy Scouts decidieron desalojar el lugar. La retirada se produjo tras quedar expuesto un circuito ilegal de venta de lotes fiscales en el sector de El Escondido, detectado en el marco de un reordenamiento territorial municipal.

Dos jóvenes chilenos murieron al probar un auto de rally en una ruta cercana a Río Grande Shelknamsur Judiciales 20/10/2025 El trágico accidente ocurrió este domingo sobre la Ruta Provincial C, a unos dos kilómetros del cruce con la Ruta Nacional N.º 3, en las afueras de Río Grande. Un Renault Clio tipo de rally, en el que viajaban dos jóvenes chilenos que habían llegado a la provincia para probar el vehículo, colisionó contra una Toyota Hilux. Ambos ocupantes del Clio perdieron la vida; el conductor de la camioneta, de 79 años, se encuentra fuera de peligro.

Gran convocatoria en la edición “Día de la Madre” del Mercado Concentrador Shelknamsur Ushuaia 20/10/2025 En las instalaciones de la Casa de la Mujer, el Municipio de Ushuaia llevó adelante una nueva edición del Mercado Concentrador, esta vez dedicada al Día de la Madre, que volvió a reunir a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad atraídos por las propuestas de comercios y emprendedores locales.

“Cierre de campaña en Tierra del Fuego: Iriarte habló de unidad, compromiso y madurez ciudadana” Shelknamsur Política 20/10/2025 El apoderado de Fuerza Patria, Sebastián Iriarte, destacó el acompañamiento de los fueguinos y fueguinas durante las actividades de campaña desarrolladas el fin de semana junto a los candidatos de la Lista 503, encabezada por el gobernador Gustavo Melella, la diputada nacional Agustina Propato y Sergio Berni, actual rector del Instituto Vucetich.

Jornada de jineteada y tradiciones fueguinas por el Día de la Madre Shelknamsur Ushuaia 20/10/2025 La Municipalidad de Ushuaia acompañó la jornada de jineteada organizada por la Agrupación Gauchos Fueguinos, que se realizó el domingo en el campo de doma y folclore de los hijos de Tito y Tito Padín, en el marco de los festejos por el Día de la Madre.

Díaz llamó a defender el rol del Estado frente al modelo de ajuste del Gobierno nacional Shelknamsur Nacionales 20/10/2025 En la recta final hacia las elecciones legislativas, el candidato a senador nacional por Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, sostuvo que su espacio “representa la esperanza de los fueguinos” ante un Gobierno nacional que, según afirmó, “paralizó la producción y golpea a los jubilados y a las personas con discapacidad”.