Río Grande abre las inscripciones para la competencia de escalada deportiva

ShelknamsurPolítica16/10/2025
Una auditoría nacional reveló un panorama crítico en el puerto de Ushuaia. El informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación expone fallas estructurales, obras paralizadas y un manejo administrativo que pone en riesgo el funcionamiento de la terminal más austral del país.
Mariano LópezPolítica16/10/2025
El puerto de Ushuaia es importante, sí, pero por razones estratégicas y geopolíticas, no por su administración. Su peso internacional se explica por su cercanía con la Antártida, su rol logístico en las campañas científicas y su ubicación privilegiada en el Atlántico Sur. Sin embargo, el propio informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) deja al descubierto una realidad menos épica: pilotes cortados, defensas vencidas, una red contra incendios inexistente y obras que nunca se terminaron.
ShelknamsurJudiciales 17/10/2025
El legislador Jorge Lechman confirmó que llevará su planteo contra la reforma constitucional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hará mediante un recurso de queja, tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego de no conceder el recurso extraordinario federal que había sido presentado en el marco de la causa “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Acción meramente declarativa” (Expediente Nº 4646/24).
ShelknamsurUshuaia18/10/2025
Después del mediodía del sábado, los ocupantes que permanecían en el asentamiento lindero al predio de los Boy Scouts decidieron desalojar el lugar. La retirada se produjo tras quedar expuesto un circuito ilegal de venta de lotes fiscales en el sector de El Escondido, detectado en el marco de un reordenamiento territorial municipal.
ShelknamsurJudiciales 20/10/2025
El trágico accidente ocurrió este domingo sobre la Ruta Provincial C, a unos dos kilómetros del cruce con la Ruta Nacional N.º 3, en las afueras de Río Grande. Un Renault Clio tipo de rally, en el que viajaban dos jóvenes chilenos que habían llegado a la provincia para probar el vehículo, colisionó contra una Toyota Hilux. Ambos ocupantes del Clio perdieron la vida; el conductor de la camioneta, de 79 años, se encuentra fuera de peligro.
ShelknamsurUshuaia20/10/2025
En las instalaciones de la Casa de la Mujer, el Municipio de Ushuaia llevó adelante una nueva edición del Mercado Concentrador, esta vez dedicada al Día de la Madre, que volvió a reunir a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad atraídos por las propuestas de comercios y emprendedores locales.
ShelknamsurPolítica20/10/2025
El apoderado de Fuerza Patria, Sebastián Iriarte, destacó el acompañamiento de los fueguinos y fueguinas durante las actividades de campaña desarrolladas el fin de semana junto a los candidatos de la Lista 503, encabezada por el gobernador Gustavo Melella, la diputada nacional Agustina Propato y Sergio Berni, actual rector del Instituto Vucetich.
ShelknamsurUshuaia20/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia acompañó la jornada de jineteada organizada por la Agrupación Gauchos Fueguinos, que se realizó el domingo en el campo de doma y folclore de los hijos de Tito y Tito Padín, en el marco de los festejos por el Día de la Madre.
ShelknamsurNacionales20/10/2025
En la recta final hacia las elecciones legislativas, el candidato a senador nacional por Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, sostuvo que su espacio “representa la esperanza de los fueguinos” ante un Gobierno nacional que, según afirmó, “paralizó la producción y golpea a los jubilados y a las personas con discapacidad”.
ShelknamsurRío Grande 20/10/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, anunció la apertura de inscripciones para participar de la competencia de Escalada Deportiva que se desarrollará el 1 y 2 de noviembre, desde las 10:00, en el Parque Municipal de Deportes Urbanos (Gálvez 701).