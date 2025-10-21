Concurso de fotografía para estudiantes: “La naturaleza se rebela ante el cambio climático”

La propuesta busca promover la conciencia ambiental y poner en valor la biodiversidad de los espacios naturales que rodean la ciudad. Desde el área remarcaron que “las Reservas Naturales Urbanas son los pulmones verdes de Ushuaia, y este certamen invita a explorarlas, registrar su belleza y mostrar cómo la naturaleza expresa los efectos del cambio climático”.

La temática del concurso abarca floración, fauna y paisajes dentro de las RNU de Ushuaia, y cada participante podrá presentar una fotografía que refleje su propia mirada sobre el entorno natural.

Las inscripciones y el envío de imágenes estarán abiertos hasta el sábado 25 de octubre.