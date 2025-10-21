Martín Perez llamó a votar por Defendamos Tierra del Fuego para frenar “la estafa libertaria”

El intendente de Río Grande, Martín Perez, convocó a los fueguinos a acompañar con el voto a los candidatos del frente Defendamos Tierra del Fuego, al considerar que la elección de este domingo será clave para poner un freno al modelo de ajuste impulsado por el gobierno nacional.

Nacionales21/10/2025ShelknamsurShelknamsur
xs
Copiar Código AMP

“El próximo domingo vamos a ponerle un freno a la estafa libertaria y a las políticas del presidente Javier Milei, que están afectando a todo el país y particularmente a nuestra provincia”, expresó el jefe comunal.

Perez sostuvo que “el espacio político del presidente Milei se caracteriza por una gran cantidad de actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico, ajuste a jubilados, pensionados y discapacitados, además de la decisión de ponerle fecha de cierre a la industria fueguina y la intención manifiesta de vulnerar la soberanía argentina al permitir la instalación de una base militar de los Estados Unidos en Ushuaia”.

En ese marco, reafirmó el compromiso de su espacio político con la defensa de los intereses de la provincia:

“Desde nuestro espacio vamos a llevar adelante acciones concretas en el Congreso que permitan ponerle un freno a la estafa libertaria, a la eliminación de nuestra industria, a la vulneración de nuestra soberanía y al ajuste contra los más vulnerables.”
Finalmente, Perez llamó a todos los fueguinos a acompañar con su voto a los candidatos del frente Defendamos Tierra del Fuego, al asegurar que “se viene un tiempo de cambio, y los fueguinos vamos a ser protagonistas en la defensa de nuestra tierra”.

Últimos artículos
WhatsApp Image 2025-10-20 at 17.52.09

Nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador en Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia21/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, convocó a emprendedores, emprendedoras y cooperativas de la ciudad a participar en una nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.

c168f4f9-a103-48bd-a5b1-bed13ba1f95f

Una carta que volvió a casa: un Veterano de la Guerra oriundo de Cañuelas donó al Museo Pensar Malvinas de Ushuaia una misiva escrita en pleno conflicto de 1982.

Shelknamsur
Ushuaia21/10/2025

El secretario de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Dante Asili, recibió la visita del Veterano de Guerra de Malvinas Raúl Alfredo Souza Conrado, oriundo de Cañuelas, quien realizó una emotiva donación al Museo Pensar Malvinas: una carta enviada a las Islas durante el conflicto bélico de 1982.

Te puede interesar
photo_5168242866243963700_y-1

Cristina López: “Cada fábrica que cierra son familias que se quedan sin futuro”

Shelknamsur
Nacionales21/10/2025

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, recorrió este lunes las plantas industriales de Newsan, donde dialogó con autoridades y trabajadores metalúrgicos. En plena campaña, la candidata de Fuerza Patria reafirmó su compromiso con la defensa del régimen de promoción industrial y lanzó duras críticas al Gobierno nacional, al que acusó de “destruir la producción y el empleo fueguino”.

Lo más visto
photo_5168242866243963700_y-1

Cristina López: “Cada fábrica que cierra son familias que se quedan sin futuro”

Shelknamsur
Nacionales21/10/2025

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, recorrió este lunes las plantas industriales de Newsan, donde dialogó con autoridades y trabajadores metalúrgicos. En plena campaña, la candidata de Fuerza Patria reafirmó su compromiso con la defensa del régimen de promoción industrial y lanzó duras críticas al Gobierno nacional, al que acusó de “destruir la producción y el empleo fueguino”.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 17.52.09

Nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador en Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia21/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, convocó a emprendedores, emprendedoras y cooperativas de la ciudad a participar en una nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.