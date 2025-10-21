Martín Perez llamó a votar por Defendamos Tierra del Fuego para frenar “la estafa libertaria”

“El próximo domingo vamos a ponerle un freno a la estafa libertaria y a las políticas del presidente Javier Milei, que están afectando a todo el país y particularmente a nuestra provincia”, expresó el jefe comunal.

Perez sostuvo que “el espacio político del presidente Milei se caracteriza por una gran cantidad de actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico, ajuste a jubilados, pensionados y discapacitados, además de la decisión de ponerle fecha de cierre a la industria fueguina y la intención manifiesta de vulnerar la soberanía argentina al permitir la instalación de una base militar de los Estados Unidos en Ushuaia”.

En ese marco, reafirmó el compromiso de su espacio político con la defensa de los intereses de la provincia:

“Desde nuestro espacio vamos a llevar adelante acciones concretas en el Congreso que permitan ponerle un freno a la estafa libertaria, a la eliminación de nuestra industria, a la vulneración de nuestra soberanía y al ajuste contra los más vulnerables.”

Finalmente, Perez llamó a todos los fueguinos a acompañar con su voto a los candidatos del frente Defendamos Tierra del Fuego, al asegurar que “se viene un tiempo de cambio, y los fueguinos vamos a ser protagonistas en la defensa de nuestra tierra”.