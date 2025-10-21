Ushuaia avanza con el plan de bacheo y mantenimiento vial

La Municipalidad de Ushuaia continúa adelante con el plan integral de bacheo y recuperación de calles, una acción que busca reparar el asfalto deteriorado tras el invierno y garantizar una mejor transitabilidad y seguridad vial.

En los últimos días, personal de la Dirección de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, concretó intervenciones en avenidas Malvinas Argentinas, Maipú e Hipólito Yrigoyen, además de otros puntos neurálgicos de la ciudad.

Paralelamente, se llevan adelante tareas de mantenimiento en calles de ripio de distintos barrios, dentro de un cronograma de trabajo planificado que abarca toda la temporada.

Desde el área municipal destacaron que, con la mejora de las condiciones climáticas, se intensificaron los trabajos de reparación y reasfaltado, y recordaron a los conductores circular con precaución en los sectores donde se realizan las tareas.

