El motovelero “Dr. Bernardo Houssay” inició una nueva campaña científica rumbo al sur

En el marco de las acciones de investigación y monitoreo ambiental que impulsa la Prefectura Naval Argentina, el motovelero “Dr. Bernardo Houssay” zarpó para dar inicio a una campaña científica de aproximadamente 45 días, que incluye proyectos propios de la Dirección de Protección Ambiental y trabajos conjuntos con investigadores de Argentina y Chile.

Nacionales21/10/2025ShelknamsurShelknamsur
20251021102526_houssay
Copiar Código AMP

El subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Annichini, estuvo presente en la partida del buque y despidió a la tripulación deseándoles éxito en esta nueva travesía.

La primera etapa se desarrollará en la zona de Mar del Plata, donde, junto al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), se realizará una estación permanente de monitoreo en aguas cercanas a Miramar.

Posteriormente, la embarcación pondrá rumbo hacia Ushuaia, con arribo previsto para los primeros días de noviembre, a fin de iniciar una campaña binacional junto a investigadores del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), de Uruguay y de diversas instituciones chilenas, como las Universidades Austral, de Concepción y de Magallanes, además del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL).

Durante quince días, los equipos trabajarán en el Canal Beagle, realizando estudios sobre microplásticos, sedimentos, carbono y bosques de algas marinas.

Una vez finalizada esta etapa, el buque abrirá sus puertas al público en Ushuaia, invitando a la comunidad a conocer su laboratorio y las tareas de investigación científica que se desarrollan a bordo.

El regreso hacia Buenos Aires incluirá distintos puntos de muestreo en el Golfo San Matías, la Reserva de Biosfera Patagonia Azul y El Rincón, áreas donde la Prefectura mantiene estudios continuos desde hace más de dos años. Estas investigaciones buscan evaluar la presencia y el impacto de microplásticos en el ambiente marino, así como otros parámetros biológicos y físico-químicos del agua, con el objetivo de fortalecer la preservación de los recursos naturales.

Últimos artículos
WhatsApp Image 2025-10-20 at 17.52.09

Nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador en Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia21/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, convocó a emprendedores, emprendedoras y cooperativas de la ciudad a participar en una nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.

c168f4f9-a103-48bd-a5b1-bed13ba1f95f

Una carta que volvió a casa: un Veterano de la Guerra oriundo de Cañuelas donó al Museo Pensar Malvinas de Ushuaia una misiva escrita en pleno conflicto de 1982.

Shelknamsur
Ushuaia21/10/2025

El secretario de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Dante Asili, recibió la visita del Veterano de Guerra de Malvinas Raúl Alfredo Souza Conrado, oriundo de Cañuelas, quien realizó una emotiva donación al Museo Pensar Malvinas: una carta enviada a las Islas durante el conflicto bélico de 1982.

Te puede interesar
photo_5168242866243963700_y-1

Cristina López: “Cada fábrica que cierra son familias que se quedan sin futuro”

Shelknamsur
Nacionales21/10/2025

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, recorrió este lunes las plantas industriales de Newsan, donde dialogó con autoridades y trabajadores metalúrgicos. En plena campaña, la candidata de Fuerza Patria reafirmó su compromiso con la defensa del régimen de promoción industrial y lanzó duras críticas al Gobierno nacional, al que acusó de “destruir la producción y el empleo fueguino”.

Lo más visto
photo_5168242866243963700_y-1

Cristina López: “Cada fábrica que cierra son familias que se quedan sin futuro”

Shelknamsur
Nacionales21/10/2025

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, recorrió este lunes las plantas industriales de Newsan, donde dialogó con autoridades y trabajadores metalúrgicos. En plena campaña, la candidata de Fuerza Patria reafirmó su compromiso con la defensa del régimen de promoción industrial y lanzó duras críticas al Gobierno nacional, al que acusó de “destruir la producción y el empleo fueguino”.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 17.52.09

Nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador en Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia21/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, convocó a emprendedores, emprendedoras y cooperativas de la ciudad a participar en una nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.