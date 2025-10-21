El motovelero “Dr. Bernardo Houssay” inició una nueva campaña científica rumbo al sur

El subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Annichini, estuvo presente en la partida del buque y despidió a la tripulación deseándoles éxito en esta nueva travesía.

La primera etapa se desarrollará en la zona de Mar del Plata, donde, junto al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), se realizará una estación permanente de monitoreo en aguas cercanas a Miramar.

Posteriormente, la embarcación pondrá rumbo hacia Ushuaia, con arribo previsto para los primeros días de noviembre, a fin de iniciar una campaña binacional junto a investigadores del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), de Uruguay y de diversas instituciones chilenas, como las Universidades Austral, de Concepción y de Magallanes, además del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL).

Durante quince días, los equipos trabajarán en el Canal Beagle, realizando estudios sobre microplásticos, sedimentos, carbono y bosques de algas marinas.

Una vez finalizada esta etapa, el buque abrirá sus puertas al público en Ushuaia, invitando a la comunidad a conocer su laboratorio y las tareas de investigación científica que se desarrollan a bordo.

El regreso hacia Buenos Aires incluirá distintos puntos de muestreo en el Golfo San Matías, la Reserva de Biosfera Patagonia Azul y El Rincón, áreas donde la Prefectura mantiene estudios continuos desde hace más de dos años. Estas investigaciones buscan evaluar la presencia y el impacto de microplásticos en el ambiente marino, así como otros parámetros biológicos y físico-químicos del agua, con el objetivo de fortalecer la preservación de los recursos naturales.