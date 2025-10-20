“Cierre de campaña en Tierra del Fuego: Iriarte habló de unidad, compromiso y madurez ciudadana”

Las jornadas incluyeron una caminata por las calles de Tolhuin, una tarde de bingo por el Día de la Madre, que reunió a cientos de familias en un clima de entusiasmo y cercanía, y la preparación de una nueva jornada de militancia en Río Grande prevista para este lunes.

“La gente sabe votar, y lo que elija el domingo será determinante. En este tiempo estuvimos caminando las tres ciudades, conversando con los vecinos y vecinas, y percibimos un fuerte acompañamiento a nuestro espacio”, expresó Iriarte.

El dirigente aclaró que su frase no alude al aspecto técnico del voto, sino al discernimiento político de la ciudadanía. “Cuando decimos que la gente sabe votar, hablamos en un sentido político. Confiamos en la madurez del electorado y en su capacidad para diferenciar los proyectos que se ponen en juego. El sistema de boleta única papel es nuevo y requiere atención, pero estamos convencidos de que la ciudadanía va a expresarse con claridad”, señaló.

Consultado sobre el escenario político posterior a las elecciones, Iriarte consideró que “se han pasado límites que van a ser difíciles de recomponer”. En ese sentido, afirmó que “hubo alianzas y acuerdos que rompieron confianzas”, y que el espacio “está concentrado en ganar la elección porque lo que pasó en Buenos Aires demostró que la unidad de la gente puede más que la división”.

“Aspiramos a obtener las dos bancas en disputa para Fuerza Patria”, remarcó el apoderado, quien subrayó que el mensaje de la campaña se centra en “construir desde la cercanía, el diálogo y la responsabilidad política”.

Respecto a los hechos ocurridos en la zona montañosa de Ushuaia, Iriarte reveló que el sábado comenzaron a circular mensajes sobre una presunta ocupación de terrenos en la parte alta del sector K y D, y que junto a la Policía acudieron al lugar para dialogar con los vecinos.

“Nos encontramos con familias que habían sido engañadas. Detectamos una motivación política detrás del hecho, vinculada a referentes del espacio Defendamos TDF. Ya se está preparando la denuncia judicial correspondiente, porque nada es casual a pocos días de las elecciones. Lo grave es que se juega con la necesidad de la gente”, advirtió.

En otro tramo de sus declaraciones, el apoderado se refirió al reciente ataque informático contra la página de la AREF, asegurando que el hecho no fue aislado.

“La Municipalidad de Ushuaia ya pidió que se investigue. Hablé con Jorge Canals y están avanzando con las pericias. Creemos que fue algo organizado y financiado, y que responde a una línea discursiva que busca perjudicar a nuestro espacio político”, concluyó Iriarte.