Río Grande apuesta al desarrollo local con la Escuela Municipal de Emprendedores

El Municipio de Río Grande impulsa la Escuela Municipal de Emprendedores, un espacio integral de formación y acompañamiento que busca potenciar proyectos productivos y fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad. La propuesta se enmarca en el programa Hecho en Río Grande y apunta a brindar herramientas de gestión, fomentar prácticas sustentables y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Río Grande 02/10/2025ShelknamsurShelknamsur
md (36)
Copiar Código AMP

La iniciativa ofrece mentorías, talleres y tutorías especializadas en planificación estratégica, formalización de emprendimientos, marketing, herramientas digitales y otras áreas clave. Además, se promueve el intercambio de experiencias y el trabajo en red, generando un ámbito de cooperación entre emprendedores.

“Desde el Municipio de Río Grande entendemos que el desarrollo económico local se construye acompañando a quienes, con esfuerzo y creatividad, sostienen y hacen crecer sus proyectos productivos”, sostuvo el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas. En esa línea, remarcó que la Escuela “es una herramienta concreta que permite fortalecer capacidades, brindar formación de calidad y generar un ecosistema de apoyo que impulse el trabajo de nuestras emprendedoras y emprendedores”.

Entre las acciones recientes, se destacan la visita institucional del Banco Francés, que presentó líneas financieras adaptadas al sector, y capacitaciones virtuales junto a Tienda Nube, orientadas a mejorar la comercialización digital. A su vez, se consolidaron convenios con comercios locales como 9420 Comunicación Visual, Finezza, Fabripac S.R.L. y Artística RG, que ofrecen beneficios a quienes participan en los programas de apoyo.

También se firmó un acuerdo con la empresa de transporte Andreani, que brinda un 25% de descuento en envíos a todo el país. El acompañamiento incluye espacios de difusión y comercialización, como la Expo Emprender desde el Sur y el Paseo Canto del Viento, que ya son puntos de referencia para productores y consumidores.

El respaldo del Municipio se extiende a instancias regionales, como el Premio Joven Empresario TDF 2025 y el Mercado del Atlántico en Río Gallegos, donde los emprendedores locales pudieron mostrar la creatividad y el talento que distinguen a Río Grande.

“Creemos firmemente que el talento y la innovación de nuestra gente son el verdadero motor de la ciudad, y por eso seguimos sumando alianzas estratégicas y beneficios que potencien sus iniciativas”, concluyó Armas.

Últimos artículos
md (36)

Río Grande apuesta al desarrollo local con la Escuela Municipal de Emprendedores

Shelknamsur
Río Grande 02/10/2025

El Municipio de Río Grande impulsa la Escuela Municipal de Emprendedores, un espacio integral de formación y acompañamiento que busca potenciar proyectos productivos y fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad. La propuesta se enmarca en el programa Hecho en Río Grande y apunta a brindar herramientas de gestión, fomentar prácticas sustentables y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

md (35)

Plan de bacheo: la Municipalidad avanza con reparaciones en las calles más transitadas

Shelknamsur
Ushuaia02/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Bacheo dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa con el programa de reparación de calzadas en distintos sectores de la ciudad. Las tareas se realizan a diario, en función del relevamiento de calles, con prioridad en las arterias principales y de mayor circulación.

Te puede interesar
Lo más visto
busqueda-playa-larga4

Hallaron sin vida al hombre buscado desde el lunes en Playa Larga

Shelknamsur
Ushuaia01/10/2025

Tras dos días de intensa búsqueda, fue encontrada sin vida una persona de 53 años, cuyo paradero había sido solicitado desde el lunes 29. Su camioneta había sido hallada estacionada en el sector del faro de Playa Larga, lo que activó un amplio operativo de rastrillaje.

photo_5111964535374940943_x

Río Grande se prepara para vivir “El Arte del Movimiento”, el evento artístico más grande de la Patagonia

Shelknamsur
Río Grande 02/10/2025

Del 2 al 5 de octubre, el Polideportivo Carlos Margalot será escenario de un despliegue sin precedentes: más de 2.700 artistas, distribuidos en cinco funciones, harán vibrar a la comunidad en una nueva edición de “El Arte del Movimiento”, el encuentro que cada año reúne a academias, institutos, escuelas públicas, ballets y grupos coreográficos de toda la ciudad.

VOLEY

La cancha también juega: vóley en apoyo a la educación gratuita

Shelknamsur
Ushuaia02/10/2025

El viernes 10 de octubre a las 9 horas, la Municipalidad de Ushuaia junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) realizará el Torneo Relámpago Recreativo de Vóley Mixto en la cancha 4 del gimnasio Hugo Ítalo Favale.

PEREZ

Río Grande refuerza sus políticas de cuidado y bienestar para las personas mayores

Shelknamsur
Río Grande 02/10/2025

La gestión del intendente Martín Perez sostiene como prioridad el cuidado integral y la promoción de derechos de las adultas y adultos mayores de la ciudad. Programas como “Acompañamiento y Cuidado para Personas Mayores”, “Bien Activos” y “Participación Activa”, junto con la reciente inauguración del Centro de Bienestar “Papa Francisco”, marcan una planificación transversal destinada a garantizar acompañamiento, inclusión y acceso a la salud.