Río Grande apuesta al desarrollo local con la Escuela Municipal de Emprendedores

La iniciativa ofrece mentorías, talleres y tutorías especializadas en planificación estratégica, formalización de emprendimientos, marketing, herramientas digitales y otras áreas clave. Además, se promueve el intercambio de experiencias y el trabajo en red, generando un ámbito de cooperación entre emprendedores.

“Desde el Municipio de Río Grande entendemos que el desarrollo económico local se construye acompañando a quienes, con esfuerzo y creatividad, sostienen y hacen crecer sus proyectos productivos”, sostuvo el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas. En esa línea, remarcó que la Escuela “es una herramienta concreta que permite fortalecer capacidades, brindar formación de calidad y generar un ecosistema de apoyo que impulse el trabajo de nuestras emprendedoras y emprendedores”.

Entre las acciones recientes, se destacan la visita institucional del Banco Francés, que presentó líneas financieras adaptadas al sector, y capacitaciones virtuales junto a Tienda Nube, orientadas a mejorar la comercialización digital. A su vez, se consolidaron convenios con comercios locales como 9420 Comunicación Visual, Finezza, Fabripac S.R.L. y Artística RG, que ofrecen beneficios a quienes participan en los programas de apoyo.

También se firmó un acuerdo con la empresa de transporte Andreani, que brinda un 25% de descuento en envíos a todo el país. El acompañamiento incluye espacios de difusión y comercialización, como la Expo Emprender desde el Sur y el Paseo Canto del Viento, que ya son puntos de referencia para productores y consumidores.

El respaldo del Municipio se extiende a instancias regionales, como el Premio Joven Empresario TDF 2025 y el Mercado del Atlántico en Río Gallegos, donde los emprendedores locales pudieron mostrar la creatividad y el talento que distinguen a Río Grande.

“Creemos firmemente que el talento y la innovación de nuestra gente son el verdadero motor de la ciudad, y por eso seguimos sumando alianzas estratégicas y beneficios que potencien sus iniciativas”, concluyó Armas.