Río Grande apuesta al desarrollo local con la Escuela Municipal de Emprendedores

ShelknamsurUshuaia01/10/2025
Tras dos días de intensa búsqueda, fue encontrada sin vida una persona de 53 años, cuyo paradero había sido solicitado desde el lunes 29. Su camioneta había sido hallada estacionada en el sector del faro de Playa Larga, lo que activó un amplio operativo de rastrillaje.
ShelknamsurRío Grande 02/10/2025
Del 2 al 5 de octubre, el Polideportivo Carlos Margalot será escenario de un despliegue sin precedentes: más de 2.700 artistas, distribuidos en cinco funciones, harán vibrar a la comunidad en una nueva edición de “El Arte del Movimiento”, el encuentro que cada año reúne a academias, institutos, escuelas públicas, ballets y grupos coreográficos de toda la ciudad.
ShelknamsurUshuaia02/10/2025
El próximo sábado 4 de octubre a las 14 horas, la Municipalidad de Ushuaia presentará la segunda temporada de “BiciUshuaia”, el programa de bicicletas eléctricas que combina deporte, movilidad urbana y cuidado del ambiente. El lanzamiento será en el Paseo de las Rosas, con actividades abiertas para toda la comunidad.
ShelknamsurUshuaia02/10/2025
El viernes 10 de octubre a las 9 horas, la Municipalidad de Ushuaia junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) realizará el Torneo Relámpago Recreativo de Vóley Mixto en la cancha 4 del gimnasio Hugo Ítalo Favale.
ShelknamsurUshuaia02/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Zoonosis de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante en el Paseo de las Rosas una nueva jornada de salud animal en el marco del Día Mundial contra la Rabia.
ShelknamsurRío Grande 02/10/2025
La gestión del intendente Martín Perez sostiene como prioridad el cuidado integral y la promoción de derechos de las adultas y adultos mayores de la ciudad. Programas como “Acompañamiento y Cuidado para Personas Mayores”, “Bien Activos” y “Participación Activa”, junto con la reciente inauguración del Centro de Bienestar “Papa Francisco”, marcan una planificación transversal destinada a garantizar acompañamiento, inclusión y acceso a la salud.
ShelknamsurRío Grande 02/10/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a toda la comunidad a participar de una nueva jornada de Mountain Bike (MTB) que se realizará el sábado 4 de octubre en el predio de Gálvez 570, detrás del Parque de Deportes Urbanos.
ShelknamsurNacionales02/10/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Turismo, participó por quinto año consecutivo en la Feria Internacional de Turismo (FIT), el evento más importante del sector en Latinoamérica, desarrollado en Buenos Aires entre el 27 y el 30 de septiembre.
ShelknamsurNacionales02/10/2025
La aerolínea lanzó una promoción por tiempo limitado que incluye todos los vuelos de cabotaje. El esquema de 12 cuotas sin interés suma atractivo para destinos lejanos como Ushuaia, donde la financiación se vuelve clave para los viajeros.
ShelknamsurUshuaia02/10/2025
El Presidente llegó a Tierra del Fuego en plena campaña electoral de La Libertad Avanza, con un operativo de seguridad que incluyó más de 300 efectivos federales y aviones de la Fuerza Aérea. El costo estimado superó los 300.000 dólares y desató críticas por el uso de recursos públicos en actividades partidarias.