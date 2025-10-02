Ushuaia entre los destinos más buscados con el 20% de descuento y las cuotas de Aerolíneas Argentinas

La aerolínea lanzó una promoción por tiempo limitado que incluye todos los vuelos de cabotaje. El esquema de 12 cuotas sin interés suma atractivo para destinos lejanos como Ushuaia, donde la financiación se vuelve clave para los viajeros.

El anuncio ya despertó interés en los principales destinos del país, pero Ushuaia aparece como uno de los grandes beneficiados. La distancia y los altos costos de los pasajes suelen ser una barrera para muchos turistas, y el nuevo esquema de cuotas más el descuento directo se convierten en un aliciente fuerte para planificar viajes al extremo sur.

“Viajar a Ushuaia siempre fue más caro que ir a otros lugares del país por la logística que implica llegar hasta allí. Este tipo de promociones equilibran la balanza y abren la puerta a que más personas puedan conocer la ciudad”, señalaron desde agencias de turismo consultadas.

El programa de financiación incluye no solo la compra de pasajes, sino también otros servicios de la aerolínea, lo que multiplica las facilidades para los viajeros. Desde la compañía resaltaron que la campaña es federal y abarca todos los destinos nacionales, sin restricciones de fechas en la compra de los tickets.

Para el sector turístico local, la noticia es un empuje clave. En Ushuaia confían en que la promoción permitirá ampliar la temporada y captar visitantes que en otro contexto hubieran descartado el viaje. La capital fueguina combina naturaleza, gastronomía y actividades de invierno y verano, lo que la convierte en uno de los destinos más atractivos de la Patagonia.

Hasta el 31 de octubre la financiación disponible es la siguiente:

  • 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés: YOY, BanCo (Banco de Corrientes)
  • Solo 6 cuotas: Naranja X
  • -3 y 6 cuotas sin interés: BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta)
  • 3 cuotas sin interés: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes).
