Ushuaia entre los destinos más buscados con el 20% de descuento y las cuotas de Aerolíneas Argentinas

ShelknamsurNacionales30/09/2025
Presentó en el Senado un proyecto de repudio al decreto de Milei que autoriza la presencia de fuerzas militares de EE.UU., en Tierra del Fuego. Además, cargó contra Miguel Rodríguez, candidato a diputado de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien manifestó su apoyo a la instalación de una base militar estadounidense en la provincia. "El 26 de octubre hay que ponerle un freno a estas políticas de Milei", sentenció.
ShelknamsurUshuaia30/09/2025
El próximo viernes 10 de octubre, de 12 a 17 horas, el estacionamiento del Puerto de Ushuaia será escenario de la feria “Emprendemos desde el Sur”, un evento al aire libre que reunirá a emprendedores y emprendedoras de distintos puntos de la provincia.
ShelknamsurPolítica01/10/2025
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, cuestionó duramente el Decreto 697/25 firmado por el presidente Javier Milei, que autoriza el ingreso de fuerzas militares extranjeras a la Base Naval de Ushuaia sin la consulta previa al Congreso de la Nación.
ShelknamsurRío Grande 01/10/2025
La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario conmemoró el tercer aniversario del Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias” con una velada artística que reunió a vecinas, organizaciones sociales y referentes culturales. El espacio, creado durante la gestión del intendente Martín Perez en articulación con el gobierno nacional anterior, se consolidó en estos años como un ámbito de referencia regional en materia de contención y equidad.
ShelknamsurJudiciales 01/10/2025
El Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, convocó a participar de las Jornadas de Antropología Forense, que estarán a cargo del reconocido médico y antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, Dr. Fernando Serrulla Rech.
ShelknamsurUshuaia01/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, entregó este lunes los certificados de la última edición del programa Mujeres en Marcha, una política pública que busca promover la autonomía económica de las mujeres mediante capacitaciones en oficios.
ShelknamsurUshuaia01/10/2025
Tras dos días de intensa búsqueda, fue encontrada sin vida una persona de 53 años, cuyo paradero había sido solicitado desde el lunes 29. Su camioneta había sido hallada estacionada en el sector del faro de Playa Larga, lo que activó un amplio operativo de rastrillaje.
ShelknamsurUshuaia01/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia avanza con distintas tareas de puesta en valor en la zona céntrica, en el marco de los preparativos por un nuevo aniversario de la ciudad y de cara al inicio de la temporada estival.
ShelknamsurRío Grande 02/10/2025
Del 2 al 5 de octubre, el Polideportivo Carlos Margalot será escenario de un despliegue sin precedentes: más de 2.700 artistas, distribuidos en cinco funciones, harán vibrar a la comunidad en una nueva edición de “El Arte del Movimiento”, el encuentro que cada año reúne a academias, institutos, escuelas públicas, ballets y grupos coreográficos de toda la ciudad.
ShelknamsurUshuaia02/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Zoonosis de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante en el Paseo de las Rosas una nueva jornada de salud animal en el marco del Día Mundial contra la Rabia.