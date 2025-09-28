Ruta A en estado crítico: piden obras urgentes entre los kilómetros 27 y 59

ShelknamsurDe interés 26/09/2025
La Escuela de la Marina Mercante lanzó la convocatoria para el ciclo lectivo 2026, con especialidades que ofrecen rápida salida laboral en un sector en plena expansión. Los aspirantes deberán atravesar un proceso de selección con exámenes intelectuales y prácticos.
ShelknamsurUshuaia25/09/2025
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, defendió el incremento salarial acordado con los gremios y no dudó en señalar al Gobierno nacional como responsable del escenario adverso que atraviesan las arcas municipales. “Estamos viviendo una situación muy dramática en términos macroeconómicos, con una recaudación que se desploma en todo el país y una coparticipación que cayó casi un 30% en términos reales”, afirmó en declaraciones a Radio Provincia.
ShelknamsurUshuaia25/09/2025
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recorrió el espacio donde se levantará el futuro Jardín Maternal Los Zorzales, en el barrio Alakalufes II. La obra, que formará parte de un Polo Educativo en la zona, estará finalizada en 2026 y permitirá que la institución cuente con un edificio propio.
ShelknamsurRío Grande 26/09/2025
El Municipio acompañó la realización del Segundo Torneo Abierto de Levantamiento Olímpico, organizado por el gimnasio Revelions, que tuvo un fin solidario: ayudar a Simón Genovese, un niño de la ciudad que atraviesa un tratamiento por leucemia en el Hospital Garrahan.
Mariano LópezPolítica26/09/2025
La pobreza en Tierra del Fuego alcanzó al 25,7% en el primer semestre de 2025, según el INDEC. Aunque representa una baja respecto del 48,6% de 2024, los números vuelven a exponer las limitaciones de la política provincial frente a la inflación, los salarios pulverizados y un modelo productivo sin rumbo.
ShelknamsurRío Grande 26/09/2025
El Municipio, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, anunció una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos. La cita será este sábado 27 de septiembre, de 9 a 14 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520.
ShelknamsurRío Grande 26/09/2025
La Municipalidad de Río Grande presentó el cronograma de actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana, con propuestas culturales, recreativas, ambientales y de salud abiertas a toda la comunidad.
ShelknamsurRío Grande 27/09/2025
Alrededor de 60 estudiantes de la Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria” comenzaron sus prácticas profesionalizantes en el invernadero hidropónico y en la producción avícola, en el marco de un convenio de colaboración institucional entre el Municipio de Río Grande, Río Grande Activa y la Misión Salesiana.
ShelknamsurRío Grande 27/09/2025
La convocatoria estará abierta del 29 de septiembre al 3 de octubre y permitirá acceder a distintas carreras a distancia en Río Grande. Los interesados deberán ser mayores de 25 años y cumplir con requisitos de experiencia laboral o formación afín.
ShelknamsurUshuaia27/09/2025
La Municipalidad informó que el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad para la ciudad. Se prevén acumulados de 15 a 30 mm y no se descarta aguanieve y nieve en zonas altas. Las precipitaciones se intensificarían el domingo cerca de las 20. Piden tomar recaudos y seguir los canales oficiales.