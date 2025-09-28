Ruta A en estado crítico: piden obras urgentes entre los kilómetros 27 y 59

El camino presenta barro, huellas profundas y sectores anegados que complican la circulación. Automovilistas advierten sobre el riesgo y reclaman la intervención de Vialidad Provincial.

De interés 28/09/2025ShelknamsurShelknamsur
WhatsApp Image 2025-09-28 at 19.17.58
Copiar Código AMP

La Ruta A volvió a quedar en el centro de las quejas por su deterioro. El tramo comprendido entre los kilómetros 27 y 59 se encuentra en condiciones críticas: barro acumulado, rodadas profundas y sectores que directamente se vuelven intransitables tras las lluvias.

Durante el último fin de semana, quienes circularon por la zona reportaron las dificultades que enfrentaron para atravesar el camino y advirtieron sobre el peligro que implica transitarlo en ese estado.

La situación exige una intervención urgente de Vialidad Provincial, con tareas de enripiado y nivelación que devuelvan al camino condiciones básicas de transitabilidad y seguridad, indispensables para mantener la conexión de la zona.

 

Últimos artículos
Te puede interesar
57bdbc45a8a61_crop (1)

Fiscalía de Estado alertó por la falta de clases y la fragilidad de un gobierno que no puede garantizar derechos básicos

Mariano López
De interés 25/09/2025

La Fiscalía de Estado advirtió que las “desobligaciones” docentes vulneran el derecho a la educación y exigió al Ministerio de Educación medidas urgentes para garantizar el ciclo lectivo. Pero el dictamen también desnuda una realidad más profunda: la debilidad de un gobierno que no logra sostener lo elemental —la continuidad educativa— y que termina dejando en manos de un gremio que reclama mejora salarial, con un reclamo legítimo aunque cargado de consecuencias, el futuro de miles de chicos que hoy pagan el precio de un sistema sin salida.

imagen_convertida (1)

Laguna Esmeralda: denuncian que el sendero se convirtió en una feria ilegal y crecen las críticas al Infuetur

Shelknamsur
De interés 24/09/2025

Laguna Esmeralda dejó de ser solo un atractivo natural para transformarse en un escenario desbordado por la informalidad. Lo que antes era un sendero icónico del turismo fueguino, hoy luce como una feria improvisada: puestos de comida desde la caja de camionetas, alquiler de equipos de montaña sin control y hasta peleas entre taxistas y choferes de Uber por la competencia en el acceso al lugar.

460d26f913002877811ae34f7dd70d3c

Fuerte nevada: rutas con nieve, banquinas intransitables y poca visibilidad

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

Desde la tarde de ayer, una intensa nevada complicó la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. El último parte de Gendarmería Nacional, emitido a las 15:55, confirmó que el sector comprendido entre el kilómetro 3000, a la altura de Lago Escondido, y el kilómetro 3009, en el mirador Paso Garibaldi, presenta calzada nevada y mojada, con banquinas cubiertas de nieve acumulada.

A

El futuro es brillante: Motorola y Swarovsky elevan el diseño de los auriculares

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

La colaboración entre Motorola y Swarovski para crear los auriculares Moto Buds Loop Crystals, son un ejemplo de los mejores resultados logrados entre tecnología de vanguardia y diseño de lujo que los hace exclusivos, ya que los buds Swarovski son auriculares de edición limitada e ideales para aquellos que buscan funcionalidad, estilo y distinción en sus accesorios tech.

imagen_convertida (1)

Laguna Esmeralda: del paraíso natural al shopping sin habilitación

Mariano López
De interés 22/09/2025

Lo que alguna vez fue un ícono del turismo fueguino hoy se parece más a una feria improvisada donde cada uno hace lo que quiere. En la base de la Laguna Esmeralda, donde debería respirarse naturaleza y silencio, lo que abunda es el caos: taxis y Uber disputándose pasajeros, vendedores ofreciendo chocolates como si se tratara de una estación de servicio, servicios de fotografía cazando turistas desprevenidos y residuos desperdigados que contrastan con la postal de montaña.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-25 at 19.30.25

Iriarte puso en foco al Gobierno nacional por la caída de recursos: “Estamos viviendo una situación muy dramática en términos macroeconómicos”

Shelknamsur
Ushuaia25/09/2025

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, defendió el incremento salarial acordado con los gremios y no dudó en señalar al Gobierno nacional como responsable del escenario adverso que atraviesan las arcas municipales. “Estamos viviendo una situación muy dramática en términos macroeconómicos, con una recaudación que se desploma en todo el país y una coparticipación que cayó casi un 30% en términos reales”, afirmó en declaraciones a Radio Provincia.

pagina12a-5

Ushuaia: rige alerta amarilla por lluvias y posible aguanieve

Shelknamsur
Ushuaia27/09/2025

La Municipalidad informó que el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad para la ciudad. Se prevén acumulados de 15 a 30 mm y no se descarta aguanieve y nieve en zonas altas. Las precipitaciones se intensificarían el domingo cerca de las 20. Piden tomar recaudos y seguir los canales oficiales.