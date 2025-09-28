Ruta A en estado crítico: piden obras urgentes entre los kilómetros 27 y 59

Te puede interesar

Oportunidad laboral: la Marina Mercante abrió su registro para futuros embarcados Shelknamsur De interés 26/09/2025 La Escuela de la Marina Mercante lanzó la convocatoria para el ciclo lectivo 2026, con especialidades que ofrecen rápida salida laboral en un sector en plena expansión. Los aspirantes deberán atravesar un proceso de selección con exámenes intelectuales y prácticos.

Se viene la Expo Ambiental en Tolhuin: productores y emprendedores mostrarán proyectos sustentables Shelknamsur De interés 25/09/2025 El viernes 26 de septiembre, Tolhuin será sede de la Expo Ambiental, un encuentro que pondrá en el centro de la agenda local el cuidado del entorno. Habrá stands, charlas, sorteos y actividades para toda la familia en el Polideportivo Ezequiel Rivero, con entrada libre y gratuita.

Fiscalía de Estado alertó por la falta de clases y la fragilidad de un gobierno que no puede garantizar derechos básicos Mariano López De interés 25/09/2025 La Fiscalía de Estado advirtió que las “desobligaciones” docentes vulneran el derecho a la educación y exigió al Ministerio de Educación medidas urgentes para garantizar el ciclo lectivo. Pero el dictamen también desnuda una realidad más profunda: la debilidad de un gobierno que no logra sostener lo elemental —la continuidad educativa— y que termina dejando en manos de un gremio que reclama mejora salarial, con un reclamo legítimo aunque cargado de consecuencias, el futuro de miles de chicos que hoy pagan el precio de un sistema sin salida.

Laguna Esmeralda: denuncian que el sendero se convirtió en una feria ilegal y crecen las críticas al Infuetur Shelknamsur De interés 24/09/2025 Laguna Esmeralda dejó de ser solo un atractivo natural para transformarse en un escenario desbordado por la informalidad. Lo que antes era un sendero icónico del turismo fueguino, hoy luce como una feria improvisada: puestos de comida desde la caja de camionetas, alquiler de equipos de montaña sin control y hasta peleas entre taxistas y choferes de Uber por la competencia en el acceso al lugar.

Fuerte nevada: rutas con nieve, banquinas intransitables y poca visibilidad Shelknamsur De interés 22/09/2025 Desde la tarde de ayer, una intensa nevada complicó la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. El último parte de Gendarmería Nacional, emitido a las 15:55, confirmó que el sector comprendido entre el kilómetro 3000, a la altura de Lago Escondido, y el kilómetro 3009, en el mirador Paso Garibaldi, presenta calzada nevada y mojada, con banquinas cubiertas de nieve acumulada.

El futuro es brillante: Motorola y Swarovsky elevan el diseño de los auriculares Shelknamsur De interés 22/09/2025 La colaboración entre Motorola y Swarovski para crear los auriculares Moto Buds Loop Crystals, son un ejemplo de los mejores resultados logrados entre tecnología de vanguardia y diseño de lujo que los hace exclusivos, ya que los buds Swarovski son auriculares de edición limitada e ideales para aquellos que buscan funcionalidad, estilo y distinción en sus accesorios tech.

Laguna Esmeralda: del paraíso natural al shopping sin habilitación Mariano López De interés 22/09/2025 Lo que alguna vez fue un ícono del turismo fueguino hoy se parece más a una feria improvisada donde cada uno hace lo que quiere. En la base de la Laguna Esmeralda, donde debería respirarse naturaleza y silencio, lo que abunda es el caos: taxis y Uber disputándose pasajeros, vendedores ofreciendo chocolates como si se tratara de una estación de servicio, servicios de fotografía cazando turistas desprevenidos y residuos desperdigados que contrastan con la postal de montaña.

Campeones italianos se preparan en Cerro Castor y fortalecen lazos con Tierra del Fuego Shelknamsur De interés 20/09/2025 El centro de esquí más austral del mundo fue escenario del encuentro con el equipo de esquí de Italia, en el marco de la Jornada del Deporte Italiano en el Mundo, una iniciativa que combina deporte, cultura y diplomacia.

Ushuaia bajo alerta: el agujero de ozono se encuentra sobre la ciudad Shelknamsur De interés 17/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, emitió una alerta a la población tras confirmarse que el agujero de la capa de ozono se encuentra actualmente sobre el cielo de Tierra del Fuego, afectando principalmente a la capital provincial.