RGA Alimentos: estudiantes de la Misión Salesiana iniciaron sus prácticas profesionalizantes

En el marco de un convenio de colaboración entre el Municipio de Río Grande, Río Grande Activa y la Misión Salesiana, más de 60 estudiantes de la Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria” comenzaron sus prácticas profesionalizantes en el invernadero hidropónico y en la producción avícola. La iniciativa apunta a fortalecer la formación de los jóvenes en entornos reales de trabajo y, al mismo tiempo, impulsar la producción local de alimentos.

Los alumnos participan de distintas etapas del desarrollo productivo, lo que les permite aplicar conocimientos técnicos y adquirir herramientas clave para su futura inserción laboral. El acuerdo rubricado tiene como uno de sus ejes centrales brindar a las juventudes experiencias educativas vinculadas directamente al mundo del trabajo.

El director de la Misión Salesiana, Roberto Castello, destacó que “la escuela técnica no solo ofrece formación en la orientación agrotécnica, sino que prepara para el mundo del trabajo. Don Bosco quería que sus pibes y pibas se insertaran laboralmente con sentido cooperativo, respetando la justicia, los derechos y las responsabilidades”.

Por su parte, el presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, subrayó que “el trabajo en conjunto con la Misión Salesiana y el Municipio demuestra el gran sentido de pertenencia que tenemos como comunidad, proponiéndonos una construcción colectiva con las juventudes de cara al futuro productivo de nuestra provincia”.

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, señaló que “articular con la Escuela Agrotécnica Salesiana, una institución histórica de la ciudad, permite preparar perfiles acordes a las demandas actuales de los proyectos vinculados a la producción de alimentos. Se generan instancias de aprendizaje en ámbitos reales de trabajo, se fortalece la formación educativa y se consolida el desarrollo de la producción local”.

