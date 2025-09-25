Salud visual: el Municipio refuerza un programa que ya alcanzó a más de 8 mil vecinos

En lo que va del 2025, alrededor de 900 chicos de entre 4 y 12 años ya fueron atendidos en los operativos, y 537 de ellos recibirán sus lentes sin costo. “Entendemos que la salud pública y de calidad es un derecho y que el Estado debe estar presente para garantizarlo”, destacó el subsecretario de Salud, Agustín Perez.

El funcionario subrayó que, aun en un contexto económico complejo, el Municipio destina recursos propios para sostener la política: “Desde el Municipio sostenemos políticas sanitarias con recursos propios para estar a la altura de lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas”.

En octubre se lanzará la tercera etapa del año, destinada a adolescentes de 13 a 17 años que no cuentan con cobertura médica. El objetivo es que ningún sector quede afuera.

Con esta iniciativa, la gestión de Martín Perez busca reforzar un sistema de salud “humano y cercano a las realidades de la comunidad riograndense”, en palabras de los propios funcionarios, consolidando un programa que ya lleva cuatro años y que cada año amplía su alcance.