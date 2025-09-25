Río Grande: estudiantes recolectaron más de 15 mil kilos de reciclables en el programa “Reciclá y Viajá”
Los ganadores se conocieron durante el Juvenday. El primer puesto fue para el Colegio Dr. Ernesto Guevara.
En el marco del Juvenday, la jornada organizada por la Dirección de Juventudes para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante en el Espacio Joven AGP, se anunciaron los ganadores de la edición 2025 del programa “Reciclá y Viajá”, destinado a los anteúltimos años de colegios secundarios de Río Grande.
El primer lugar fue para el Colegio Dr. Ernesto Guevara, mientras que el segundo puesto lo obtuvo la Escuela Agrotécnica Misión Salesiana, y el tercer lugar quedó en manos del Colegio Don Bosco.
En total, los estudiantes lograron recolectar 1.049 kilos de latas y 14.392 kilos de botellas plásticas, una cifra que refleja el compromiso de las juventudes con el cuidado ambiental y la construcción de una ciudad más sustentable.
Más allá de la competencia, la recicladora Ingenio Verde adquirirá todo el material recolectado, lo que permitirá que los colegios participantes reciban un beneficio económico por el esfuerzo realizado durante el concurso.
“Este programa muestra que nuestras juventudes son protagonistas en la construcción de una Río Grande más limpia y sustentable, trabajando junto a sus familias por el cuidado de la ciudad”, señaló Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana.
Desde la Secretaría de Gestión Ciudadana destacaron que este tipo de propuestas combinan conciencia ambiental, participación comunitaria y protagonismo juvenil, consolidando una política pública que promueve responsabilidad y sostenibilidad.
La propuesta reúne obras de Mónica Alvarado y documentos sobre el trabajo de la Fundación Cultivar Bosque Yatana. Se podrá visitar del 25 de septiembre al 8 de octubre.
Este sábado 27 de septiembre, a las 18 horas en el CEPLA “El Palomar”, habrá música, cine, arte y actividades gratuitas para toda la comunidad.
El encuentro será el 8 y 9 de octubre en el microestadio “Cochocho” Vargas, con stands, demostraciones en vivo y espacios de consulta abiertos a la comunidad.
El intendente Walter Vuoto encabezó la mesa paritaria que definió un incremento del 5% en dos tramos, además de una suma extraordinaria de $30.000 para todo el personal.
El Municipio y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales reafirmaron un trabajo iniciado en 2020. El acuerdo contempla capacitaciones, asesoría técnica, investigaciones y publicaciones conjuntas en temas clave como cuidados, derechos humanos, salud mental y geopolítica.
Este martes 24 de septiembre a las 19 horas se llevará a cabo el tercer encuentro virtual, titulado “Hablemos sobre el perfil de funcionamiento”. La propuesta es libre y gratuita y está dirigida a la comunidad educativa de toda la provincia.
En el marco de las políticas ambientales que lleva adelante la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Municipio de Río Grande puso en marcha un programa de recolección diferenciada de cubiertas en desuso en gomerías de la ciudad. La iniciativa busca reducir el impacto ambiental que genera su acopio a cielo abierto y, al mismo tiempo, fomentar la economía circular.
El Municipio incorporó un moderno equipo en el marco de un convenio con la empresa COM & LOG, que permitirá mejorar la infraestructura, garantizar las faenas y consolidar un modelo de articulación público–privada.
Con cena, sorteos y espectáculos en el Colegio Don Bosco, jubilados y jubiladas de toda la provincia compartieron un encuentro de integración. El intendente Martín Perez destacó que el festejo coincidió con la inauguración del primer Centro de Bienestar para Personas Mayores de Tierra del Fuego.
Con la presencia de las diferentes comunidades de fe de la ciudad, el Municipio de Río Grande organizó un desayuno en homenaje a pastores y pastoras que día a día sostienen un trabajo espiritual y comunitario.
El Municipio de Río Grande recordó la vigencia de la ordenanza 2941/11, que prohíbe arrojar residuos en lugares no habilitados, e instó a los vecinos a respetar los días de recolección de voluminosos y mantener en condiciones los espacios públicos y boulevards.
“Hoy vivimos un día histórico para Río Grande. Con enorme alegría inauguramos el Centro de Bienestar para Personas Mayores ‘Papa Francisco’, un espacio que soñamos y que hoy se hace realidad gracias al esfuerzo de toda la comunidad”, expresó el intendente Martín Perez durante el acto de apertura.
En los próximos días quedará inaugurado el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores, un espacio destinado al cuidado, encuentro y recreación de quienes realizan un aporte invaluable a la construcción de la ciudad. El edificio llevará el nombre de “Papa Francisco”, como símbolo de paz y justicia en el mundo.
El Centro Cultural “Leandro N. Alem” festejará este viernes 19 de septiembre sus 24 años como espacio de encuentro artístico y cultural en Río Grande. La cita será a partir de las 18 horas en Belgrano y Alberdi, con entrada libre y gratuita.
En el marco del Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono, estudiantes de 6º grado de la Escuela del Cono Sur participaron de una charla y actividad recreativa organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo.
El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, lanzó la convocatoria para participar de la nueva edición de El Arte del Movimiento.
El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Comercio e Industria, rechazó el recurso de reconsideración presentado por el Colegio Médico Veterinario en el marco de la ordenanza 4552, que establece la creación de un sistema de guardias veterinarias con turnos rotativos.
Tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Javier Milei busca cerrar el préstamo clave para afrontar vencimientos de deuda. En ese contexto, si bien el ministro de Defensa Luis Petri aseguró a C5N que la base naval en Tierra del Fuego “no estaba en la negociación”, ahora se multiplican las versiones sobre lo que Washington pretende a cambio. El antecedente de España, que aceptó bases militares a cambio de financiamiento, sirve como analogía para entender la presión geopolítica y el valor estratégico del Pasaje de Drake.
Laguna Esmeralda dejó de ser solo un atractivo natural para transformarse en un escenario desbordado por la informalidad. Lo que antes era un sendero icónico del turismo fueguino, hoy luce como una feria improvisada: puestos de comida desde la caja de camionetas, alquiler de equipos de montaña sin control y hasta peleas entre taxistas y choferes de Uber por la competencia en el acceso al lugar.
El sindicalismo salió con dureza contra el gobierno de Gustavo Melella. El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, calificó de “perverso” el pago de la suma fija de $40.000 solo para trabajadores activos, dejando afuera a jubilados y beneficiarios de la RUPE.
El candidato a senador nacional por el frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, ratificó que el desarrollo energético será el motor de la transformación productiva en la provincia. Lo presentó como el primero de los cuatro ejes que llevará al Congreso junto a Ana Paula Cejas, convencido de que “sin energía no hay futuro”.
Este sábado 27 de septiembre a las 18, el CEPLA El Palomar será escenario de la Segunda Edición del Festival Flores y Lápices, una propuesta organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Coordinación de Juventudes, en conjunto con la Unión de Estudiantes Secundarios.
La Casa de la Cultura “Enriqueta Gastelumendi” cumplió 30 años y la Municipalidad de Ushuaia lo festejó con una intensa agenda de actividades que se extendió durante varios días, reuniendo teatro, música, talleres y muestras artísticas abiertas a toda la comunidad.
Con la llegada del crucero Magellan Explorer, Tierra del Fuego inauguró una nueva temporada de turismo antártico, consolidando su papel como principal puerta de entrada al continente blanco y centro logístico de referencia internacional.
En su reciente intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente reafirmó el reclamo legítimo e irrenunciable de Argentina sobre las Islas Malvinas, denunciando su ocupación como “ilegal” por parte del Reino Unido.