Río Grande: estudiantes recolectaron más de 15 mil kilos de reciclables en el programa “Reciclá y Viajá”

En el marco del Juvenday, la jornada organizada por la Dirección de Juventudes para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante en el Espacio Joven AGP, se anunciaron los ganadores de la edición 2025 del programa “Reciclá y Viajá”, destinado a los anteúltimos años de colegios secundarios de Río Grande.

El primer lugar fue para el Colegio Dr. Ernesto Guevara, mientras que el segundo puesto lo obtuvo la Escuela Agrotécnica Misión Salesiana, y el tercer lugar quedó en manos del Colegio Don Bosco.

En total, los estudiantes lograron recolectar 1.049 kilos de latas y 14.392 kilos de botellas plásticas, una cifra que refleja el compromiso de las juventudes con el cuidado ambiental y la construcción de una ciudad más sustentable.

Más allá de la competencia, la recicladora Ingenio Verde adquirirá todo el material recolectado, lo que permitirá que los colegios participantes reciban un beneficio económico por el esfuerzo realizado durante el concurso.

“Este programa muestra que nuestras juventudes son protagonistas en la construcción de una Río Grande más limpia y sustentable, trabajando junto a sus familias por el cuidado de la ciudad”, señaló Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana.

Desde la Secretaría de Gestión Ciudadana destacaron que este tipo de propuestas combinan conciencia ambiental, participación comunitaria y protagonismo juvenil, consolidando una política pública que promueve responsabilidad y sostenibilidad.